Mercato OM : Longtemps annoncé comme une cible, cet ailier a disparu depuis deux ans…

Longtemps suivi par l’Olympique de Marseille il y a de ça quelques saisons, Gérard Deulofeu traverse aujourd’hui l’une des périodes les plus difficiles de sa carrière, éloigné des terrains depuis plus de deux ans en raison d’une blessure grave au genou.

Il fut un temps où le nom de Gérard Deulofeu circulait du côté de l’Olympique de Marseille. À l’époque, l’ailier espagnol incarnait un profil offensif recherché, explosif, technique, capable de faire des différences dans les un-contre-un. Mais aujourd’hui, le joueur formé à La Masia mène un tout autre combat, loin des projecteurs et des rumeurs de mercato.

Depuis novembre 2022, Deulofeu n’a plus disputé le moindre match officiel. Ce qui devait être une blessure « classique » au genou s’est transformé en un véritable calvaire médical. Touché par une chondropathie, une dégénérescence du cartilage, l’Espagnol vit avec une douleur persistante et une rééducation interminable. Lui-même parle d’une blessure qui dépasse le cadre sportif, la comparant à une forme d’invalidité permanente, comme s’il jouait avec une prothèse.

Deulofeu, un combat physique et mental loin des terrains

Avant cette blessure, Gérard Deulofeu sortait pourtant de l’une des meilleures saisons de sa carrière avec l’Udinese, où il avait été décisif et incontournable. Puis tout s’est arrêté. Opérations, douleurs, doutes, solitude… Le joueur de 31 ans a vu son quotidien basculer, avec une question lancinante : pourra-t-il rejouer au football au plus haut niveau ?

Malgré tout, l’espagnol refuse d’abandonner. Ce qui le pousse à continuer, ce n’est plus seulement le ballon, mais aussi sa famille. Il veut pouvoir rejouer un jour devant ses enfants, leur montrer qu’il est bien footballeur professionnel, et que cette carrière ne s’est pas arrêtée brutalement sur une blessure.

Pour un club comme l’OM, qui l’avait observé par le passé, l’histoire de Deulofeu rappelle à quel point une trajectoire peut basculer rapidement dans le football de haut niveau. Derrière le joueur suivi, convoité, parfois fantasmé, il y a un homme qui lutte aujourd’hui pour simplement retrouver le droit de jouer. Son avenir reste incertain, mais une chose est sûre, la détermination de Gérard Deulofeu à revenir est intacte. Plus qu’un retour sportif, c’est un combat personnel qu’il mène, avec courage et lucidité.