OM : cette décision d’Habib Beye va encore agiter la presse…

À la veille d’un déplacement crucial à Nantes, l’Olympique de Marseille fait face à une nouvelle zone de turbulence. Une semaine après une altercation remarquée, Himad Abdelli est absent du groupe retenu par Habib Beye. Une décision forte dans un contexte sportif déjà fragile.

Un choix fort de Habib Beye avant Nantes

A lire : Mercato ex OM : Pablo Longoria lance un recrutement ambitieux à River Plate ! 5 noms évoqués !

Selon les informations de RMC Sport, Himad Abdelli n’a pas été convoqué pour le déplacement de l’Olympique de Marseille à Nantes ce samedi (15h), dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Une absence loin d’être anodine, puisqu’elle intervient quelques jours après un accrochage verbal avec son entraîneur Habib Beye.

Ce choix est présenté comme une sanction disciplinaire, mais aussi comme une conséquence des performances jugées insuffisantes du milieu de terrain depuis son arrivée. Le staff marseillais pointe également un manque d’implication sur le terrain. À l’inverse, Igor Paixão et Amine Gouiri figurent bien dans le groupe pour cette rencontre décisive.

Une altercation révélatrice des tensions à l’OM

L’incident remonte au match nul face à Nice (1-1), où Habib Beye a vivement reproché à Himad Abdelli une perte de balle ayant conduit au penalty transformé par Elye Wahi. L’échange s’est poursuivi dans le vestiaire sur un ton particulièrement tendu.

« Tu ne peux pas rentrer comme ça, les autres ont tout donné », aurait lancé l’entraîneur marseillais.

« Tu me parles pas comme ça, t’es pas mon père », aurait répondu le joueur.

« Je parle pour tout le monde, pas que pour toi », aurait rétorqué Beye.

« Je m’en bats les couilles », aurait conclu Abdelli selon RMC.

Dans un contexte sportif délicat, l’Olympique de Marseille joue gros. Après des contre-performances contre Lorient et Nice, le club phocéen a glissé à la 6e place du classement de Ligue 1, sous pression dans la course à la Ligue des champions. Les coéquipiers de Pierre-Emile Højbjerg n’ont désormais plus de marge d’erreur.