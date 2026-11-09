Après la victoire de l’Olympique de Marseille à Lens (1-2), Walid Acherchour ne cache plus son enthousiasme. Dans l’After Foot sur RMC, le consultant a salué les progrès collectifs réalisés sous Bruno Genesio. Pour lui, la réussite actuelle de l’OM ne repose pas uniquement sur la confiance retrouvée, mais aussi sur des évolutions tactiques importantes et la montée en puissance de plusieurs joueurs.

L’OM poursuit son impressionnante série. Vainqueurs à Lens (1-2) dimanche soir, quelques jours après leur succès européen à Leverkusen, les Marseillais ont enchaîné une cinquième victoire consécutive en Ligue 1.

Une dynamique qui séduit particulièrement Walid Acherchour. Dans l’After Foot sur RMC, le consultant a insisté sur le travail accompli par Bruno Genesio, notamment dans l’organisation du milieu de terrain et l’amélioration du jeu collectif.

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« La confiance a été acquise par le jeu »

Pour Acherchour, les progrès marseillais ne peuvent pas être expliqués uniquement par un déclic psychologique. Le consultant met en avant les ajustements tactiques qui ont permis à plusieurs joueurs de retrouver leur meilleur niveau.

« Cette confiance-là, elle a été acquise par le jeu. L’incorporation de Nnadi au milieu de terrain, moi je l’ai dit, il y avait un game changer là-dessus. Ça permettait à Højbjerg et à Abdelli d’être meilleurs avec le ballon. »

L’intégration de Tochukwu Nnadi constitue selon lui l’une des clés du redressement olympien. Son activité dans l’entrejeu aurait notamment permis à Pierre-Émile Højbjerg et Himad Abdelli d’évoluer dans de meilleures conditions.

Une évolution qu’Acherchour avait déjà anticipée lorsqu’il réclamait plusieurs changements dans le onze de Genesio↗.

« Gagner cinq fois de suite comme ça… »

Au-delà des résultats, c’est surtout la personnalité de cette équipe qui enthousiasme désormais le consultant de RMC.

« Cette équipe-là, elle est attachante. Vraiment. Gagner cinq fois de suite comme ça, en jouant à fond Leverkusen et Lens, et en allant s’imposer de cette manière, avec cette personnalité, avec ce banc […] franchement, t’as envie d’être attaché à ce qu’il raconte. »

Acherchour apprécie notamment les progrès de Nayef Aguerd, la montée en puissance de Jeffrey De Lange et l’évolution du milieu de terrain. Il souligne également l’engagement d’Igor Paixão, malgré un manque de précision dans le dernier geste.

Le succès à Bollaert illustre cette progression. Après l’ouverture du score d’Amine Gouiri et l’égalisation de Florian Thauvin, Marseille a trouvé les ressources pour reprendre l’avantage grâce à Keyliane Abdallah, décisif en fin de rencontre.

Une victoire qui permet à l’OM de retrouver le haut du classement, comme nous le détaillions dans notre retour sur le succès marseillais à Lens↗.

L’entrée décisive du jeune attaquant, évoquée dans nos notes de Lens–OM↗, illustre également l’apport du banc dans cette série positive.

Pour Walid Acherchour, Marseille ne se contente plus de gagner : l’équipe affiche désormais une identité, des principes de jeu et une personnalité qui donnent envie de croire à la suite de sa saison.