OM : Cette fois c’est trop pour Walid Acherchour !

Après la défaite de l’Olympique de Marseille face à Nantes (0-2) au Vélodrome, le jeu proposé par l’équipe de Roberto De Zerbi est au cœur des débats. Sur RMC, le consultant Walid Acherchour a livré une analyse sévère, pointant la pauvreté du contenu et la répétition de prestations jugées insuffisantes.

Une défaite contre Nantes qui cristallise les critiques

Battue à domicile par le FC Nantes (0-2), l’OM a livré une prestation qui a suscité une forte déception chez ses supporters comme chez les observateurs. Au-delà du simple résultat, c’est surtout le contenu proposé par les Olympiens qui interroge. Incapable d’imposer un rythme élevé, en difficulté dans la création et peu inspirée offensivement, l’équipe marseillaise a semblé en manque de solutions.

Ce nouveau revers intervient dans un contexte déjà tendu autour de Roberto De Zerbi. Après plus d’un an et demi sur le banc olympien et une première saison jugée encourageante, l’entraîneur italien voit son crédit de confiance s’éroder. La rencontre face à Nantes a agi comme un révélateur des frustrations accumulées autour du projet de jeu.

Walid Acherchour dénonce la pauvreté du jeu marseillais et vise De Zerbi

Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour n’a pas cherché à minimiser la situation. Le consultant a assumé un ton critique à l’égard de Roberto De Zerbi, tout en rappelant son indulgence passée. « Je suis très gentil avec De Zerbi depuis pas mal de temps, mais je ne peux pas cautionner ce type de matchs », a-t-il déclaré à l’antenne.

Au-delà de la seule rencontre face à Nantes, le journaliste a insisté sur un problème plus profond et récurrent. « Depuis son arrivée à l’OM, il y a trop de rencontres comme celle de ce week-end, où ce que produit Marseille est très pauvre. Il n’est pas uniquement responsable, mais avec De Zerbi il y a eu trop de matchs comme contre Nantes », a poursuivi Walid Acherchour.

Tu ne comprends pas comment c’est possible de produire aussi peu. C’est catastrophique !

Le consultant est allé plus loin dans son analyse, évoquant une incompréhension face au manque de contenu proposé par une équipe censée porter une identité de jeu affirmée. « Tu ne comprends pas comment c’est possible de produire aussi peu. C’est catastrophique ! », a-t-il conclu sur RMC.