OM : Cette incroyable statistique qui valide le choix De Zerbi

D’un point de vue comptable, l’OM se distingue comme le club ayant connu la plus grande progression en Ligue 1 depuis un an, tandis que le Stade Rennais enregistre la plus forte régression.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille réalise l’une de ses saisons les plus réussies du 21e siècle. À mi-parcours de la saison, l’OM occupe la deuxième place du championnat de Ligue 1, avec un total de 46 points après 22 journées, derrière le Paris Saint-Germain. Les supporters marseillais se réjouissent de cette performance, tant en termes de résultats que de qualité de jeu.

A LIRE AUSSI : OM : Le coup de gueule sur la formation de cet ex capitaine marseillais

Plus grosse progression pour l’OM !

🔵⚪️ L’OM, club français qui a le plus progressé depuis 1 an : 16 points de plus cette saison après 22 journées par rapport à la saison dernière ! 📈 Pour les autres belles progressions on retrouve

– Lyon (+11)

– Strasbourg (+8)

– Toulouse (+4) ⚖️ Le PSG (+3) Monaco (+2) Nice… pic.twitter.com/Esi8IDGMuC — Data’Scout (@datascout_) February 17, 2025

Depuis l’arrivée de De Zerbi, l’OM a enregistré un bond impressionnant. En effet, comme le rapporte le compte X Data’Scout, le club phocéen est celui de l’élite ayant connu la plus grande progression avec 16 points de plus par rapport à la saison dernière, après 22 journées. Cependant, malgré cette ascension, les Marseillais accusent un retard de 10 points sur le PSG en Ligue 1 et sont déjà éliminés de la Coupe de France, ce qui les dirige vers une nouvelle saison sans titre.

En revanche, le Stade Rennais connaît une chute inquiétante. Actuellement 13e de Ligue 1, à seulement 5 points de la zone de relégation, le club breton enregistre une baisse de 11 points par rapport à l’an passé, malgré un regain de forme sous la direction de Habib Beye.