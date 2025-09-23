OM : Cette recrue du PSG affirme que Paris devait gagner le match !

Le Paris Saint-Germain est reparti bredouille de son déplacement au Vélodrome, battu par l’OM sur la plus petite des marges (1-0). Une défaite qui fait parler dans les rangs parisiens, et notamment du côté d’Illia Zabarnyi, qui a exprimé ses regrets après la rencontre.

Titulaire en défense, l’international ukrainien a confié son ressenti au micro de Ligue 1+. « C’est le foot, tout peut arriver. On aurait dû gagner. Je ne dis pas qu’on a mal joué, mais on aurait dû gagner. Je ne sais pas quoi dire, on a contrôlé le match. On mérite mieux, c’est le foot », a déclaré Zabarnyi après le coup de sifflet final.

Pour le défenseur, la frustration est grande. Malgré une maîtrise globale dans le jeu, le PSG a été surpris par un but marseillais qui a suffi au bonheur des hommes de Roberto De Zerbi. L’Olympique de Marseille a ainsi signé une victoire précieuse devant son public, confirmant ses ambitions dans la course aux places européennes.

🚨Roberto De Zerbi : “J’ai dit à Pablo Longoria qu’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu venir, c’était pour battre par le PSG, parce qu’ils sont plus forts.

Ils représentent le pouvoir et le pouvoir, je n’aime pas ça.” pic.twitter.com/smUZpTeVXU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 22, 2025



De leur côté, les Parisiens repartent avec un goût amer. Leur domination en termes de possession n’a pas été récompensée. Le discours de Zabarnyi illustre bien le sentiment général du vestiaire parisien : l’impression d’avoir manqué d’efficacité face à une équipe marseillaise réaliste et déterminée.

Cette victoire renforce par ailleurs la dynamique positive de l’OM, porté par ses supporters et capable de résister à l’un des collectifs les plus redoutés de Ligue 1. Elle confirme également la difficulté du PSG à concrétiser ses temps forts dans les matchs à forte intensité.