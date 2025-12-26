OM : Cette recrue réfléchit à son avenir pour préserver ses chances de Coupe du Monde

Relégué au second plan à l’Olympique de Marseille, Angel Gomes envisagerait un départ dès le mercato de janvier afin de retrouver du temps de jeu et préserver ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre.

À l’OM, la situation d’Angel Gomes est en train de prendre une tournure inattendue. Arrivé libre de Lille l’été dernier, le milieu de terrain anglais de 25 ans n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire indiscutable sous Roberto De Zerbi. Malgré un profil apprécié pour sa technique et sa vision de jeu, Gomes « ne parvient pas à convaincre » l’entraîneur italien, qui lui préfère d’autres options comme Matt O’Riley ou Arthur Vermeeren dans l’entrejeu.

Face à ce manque de temps de jeu, le natif de Londres envisagerait sérieusement de quitter Marseille lors du prochain mercato d’hiver. Son objectif est clair, retrouver immédiatement des minutes sur le terrain pour « conserver ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 » avec l’équipe nationale anglaise, dirigée par Thomas Tuchel. Appelé à quatre reprises fin 2024 grâce à ses performances à Lille, Gomes a depuis disparu des radars du sélectionneur et souhaite réagir avant la prochaine grande échéance internationale.

Des ambitions internationales en ligne de mire

Cette réflexion n’est pas seulement liée à une frustration personnelle. Elle s’inscrit dans un contexte sportif plus large. Jamais titularisé en Ligue des Champions cette saison, Gomes peine à trouver sa place, que ce soit dans un rôle plus défensif ou dans un rôle plus offensif où on attend de lui qu’il pèse davantage sur le jeu.



Cette situation l’a poussé à reconsidérer son avenir, d’autant plus qu’il n’a pas encore réussi à s’imposer dans le schéma de De Zerbi, que ce soit à la récupération ou dans la création offensive. L’OM ne devrait pas s’opposer à un départ en janvier. Sous contrat longue durée, Gomes pourrait rapporter plus de 10 millions d’euros à son club, ce qui serait une somme bienvenue pour rééquilibrer l’effectif, voire les finances olympiennes.

Pour un joueur qui espère encore disputer la Coupe du monde et retrouver du temps de jeu régulier, ce mercato d’hiver pourrait donc se transformer en tournant majeur de sa carrière et potentiellement un nouveau départ loin du Vélodrome.