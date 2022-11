OM : Cette révélation sur Tudor durant le match vs Tottenham

Alors qu’Igor Tudor a martelé en conférence de presse et au micro de Canal + qu’il n’a pas pu prévenir ses joueurs de la victoire du Sporting en raison du bruit dans le stade, RMC affirme qu’il s’agit d’une fausse excuse.

Igor Tudor aurait délibérément choisi de ne pas prévenir ses joueurs qu’ils étaient virtuellement troisièmes avant la fin de la rencontre face à Tottenham ! C’est en tout cas ce qu’affirme RMC Sport dans un article ce mercredi soir. Le coach croate était bien au courant de l’état du classement du groupe avant la fin du match mais n’a pas souhaité prévenir ses joueurs.

« Selon les informations de RMC Sport, le directeur sportif David Friio descend des tribunes pour s’assurer que le staff est bien au courant que l’OM est virtuellement troisième. Marseille a, en plus, un avantage: avec le large arrêt de jeu dû au protocole commotion pour Heung-Min Son en première période, le match du Vélodrome se terminera plus tard que Sporting– Francfort. Igor Tudor connaît le scénario. Le « bruit du Vélodrome » et la difficulté de trouver un moment pour faire passer le message aux joueurs sont de fausses excuses. » Source : RMC Sport

« La dernière minute était confuse, il y avait beaucoup de bruit, ils y vont et cela nous coûte la qualification. (…) On ne parlait pas des autres résultats, on voulait que les joueurs restent dans le match parce que c’est tellement bruyant qu’on ne peut pas s’entendre. S’il y avait eu un arrêt de jeu on aurait pu leur dire, mais dans ce contexte on ne peut pas communiquer avec eux. On n’a pas bien commencé la 2nde période, et quand on a pris le but on a recommencé à dominer et à partir de la 75e on a dominé aussi, mais ce n’était pas suffisant. » Igor Tudor – source : RMC Sports (01/11/2022)