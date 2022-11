OM : Tudor, Guendouzi… La grosse colère de Samir Nasri après l’élimination face à Tottenham !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Tottenham. Pire, les Marseillais n’auront même pas l’Europa League pour se consoler. Samir Nasri a tapé du poing sur la table sur Canal +.

Ce mardi, les Marseillais ont raté leur seconde période face à Tottenham. Pourtant, le match avait très bien commencé avec une ambiance de folie au Vélodrome et surtout un but de Chancel Mbemba en fin de première mi-temps.

Je me pose des questions au niveau de la préparation, du coach et de certains joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes d’un tel match — Nasri

L’OM s’est raté au coup d’envoi de la deuxième période et n’a pas réussi à garder son avantage. Lenglet égalise d’une tête, les Marseillais prennent un coup de massue mais l’Europa League est toujours à portée de main. Dans le temps additionnel, Kane part en contre-attaque et trouve Hojbjerg qui punit Pau Lopez d’une frappe sèche du droit.

Ce but a tué toutes les possibilités pour les Marseillais de sortir des poules ou même d’accrocher une place en C3. Samir Nasri était sur le plateau de Canal + et n’a pas mâché ses mots concernant la prestation de son ancien club.

« Je suis en colère, je trouve déjà cette équipe très naïve de perdre son parcours européen à la dernière seconde. Je me pose aussi des questions parce qu’ils n’ont tenu que 45 minutes. Après physiquement, ils étaient à la rue alors que la plupart des joueurs ont été ménagés. Je me pose des questions au niveau de la préparation, du coach et de certains joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes d’un tel match. La passe de Guendouzi, là. Il est pro. Il y a un speaker qui l’annonce. On sait qu’il reste 4 minutes. Cette passe n’amène à rien. Quand il reste 1 minute, n’hésite pas à mettre le ballon devant. En tout cas, ça, c’est interdit. Aussi pour moi, Suarez n’a pas le niveau pour un tel match. Payet pouvait rentrer dans les 15 dernières minutes, c’est triste de s’en passer. Quand on regarde la campagne de Marseille, ils ne méritent pas de passer » Samir Nasri – Source : Canal + (01/11/22)