OM : Cette statistique qui fait mal !

Le match nul concédé par l’OM face à Toulouse (2-2) samedi a laissé un goût amer. Une fois encore, les Marseillais ont cédé dans les toutes dernières minutes, un scénario devenu beaucoup trop récurrent cette saison. L’égalisation toulousaine en fin de rencontre n’est pas un simple accident : elle s’inscrit dans une tendance lourde, confirmée par une statistique glaçante publiée par Opta.

Dans son analyse, l’entreprise spécialisée dans les données sportives met en lumière l’un des principaux maux de l’équipe phocéenne cette saison : son incapacité à rester solide dans les ultimes instants. Opta résume cette situation avec une statistique sans appel : « 4 – Marseille a encaissé quatre de ses 14 buts en Ligue 1 cette saison à la 90e minute. Seul Lorient (5) en a concédé davantage dans la dernière minute de jeu. Craquage. »

4 – Marseille a encaissé quatre de ses 14 buts en Ligue 1 cette saison à la 90e minute. Seul Lorient (5) en a concédé davantage dans la dernière minute de jeu. Craquage. #OMTFC pic.twitter.com/Ge7DK2mo9t — OptaJean (@OptaJean) November 29, 2025

Marseille a encaissé quatre de ses 14 buts en Ligue 1 cette saison à la 90e minute

Une donnée qui souligne à quel point les Marseillais éprouvent des difficultés à gérer leurs fins de match, quel que soit l’adversaire. Alors que l’équipe de Roberto De Zerbi montre par séquences un visage séduisant, ce problème persistant vient régulièrement gâcher les bonnes intentions et les efforts fournis pendant 90 minutes.

Une faiblesse récurrente qui coûte cher à Marseille

Ce nouveau craquage dans le temps additionnel relance les interrogations sur la capacité de l’OM à tenir mentalement et physiquement jusqu’au bout. Dans un championnat où chaque point compte, ces buts concédés dans les derniers souffles coûtent cher : deux points perdus contre Toulouse, mais aussi un sentiment de fragilité qui s’installe au fil des semaines.

A lire : OM : Darryl Bakola préservé : les raisons de son absence face à Toulouse !

Les joueurs comme le staff devront rapidement trouver les solutions pour colmater cette brèche devenue trop prévisible pour les adversaires. Le manque de maîtrise en fin de rencontre pénalise une équipe pourtant capable de très bonnes séquences offensives, portée notamment par son meilleur buteur Greenwood.

Face à cette statistique préoccupante, l’OM est désormais confronté à un impératif : apprendre à fermer les matches. Tant que cette défaillance ne sera pas corrigée, le club phocéen restera exposé à de nouvelles déconvenues. Opta ne fait ici que confirmer ce que les supporters ressentent depuis plusieurs semaines : Marseille craque trop souvent au pire moment.