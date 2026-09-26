OM : cette statistique qui illustre les gros problèmes défensifs de Genesio

L’OM possède l’une des défenses les plus exposées de Ligue 1 depuis le début de la saison. Selon les données de FotMob, Marseille a déjà concédé 31 tirs cadrés en championnat, soit le total le plus élevé avec Angers. Une statistique qui illustre les difficultés collectives rencontrées par l’équipe de Bruno Genesio.

31 tirs cadrés concédés, aucun club ne fait pire

Après cinq journées de Ligue 1, Jeffrey De Lange a déjà dû faire face à 31 tirs cadrés.

Seul Angers affiche exactement le même total. Cela signifie surtout que les adversaires de l’OM parviennent beaucoup trop régulièrement à terminer leurs actions et à mettre le gardien marseillais à contribution.

Une tendance préoccupante alors que la solidité défensive apparaît déjà comme l’un des principaux chantiers de Bruno Genesio pendant la trêve.

Cette fragilité ne concerne donc pas uniquement la défense centrale. Pressing, protection du milieu, transitions défensives et gestion des temps faibles sont également directement concernés.

De Lange sollicité, mais plutôt performant

Dans ce contexte compliqué, Jeffrey De Lange limite pour le moment les dégâts.

Le Néerlandais affiche 74,2 % d’arrêts avec huit buts encaissés. Il se situe ainsi à la 7e place des gardiens de Ligue 1 au taux d’arrêts, selon FotMob.

La comparaison avec Angers est toutefois révélatrice. Anthony Lopes a lui aussi subi 31 tirs cadrés, mais n’a encaissé que cinq buts et affiche 84 % d’arrêts.

Le meilleur taux du championnat revient actuellement à Dominik Greif, le gardien lyonnais, avec 86,7 %.

Un problème collectif à régler rapidement

Cette statistique confirme surtout que De Lange est beaucoup trop exposé. Même avec un gardien performant, laisser autant de tirs atteindre le cadre augmente mécaniquement le risque de concéder.

La situation est d’autant plus problématique que Derek Cornelius devrait être absent plusieurs mois, ce qui réduit encore les possibilités de rotation dans l’axe.

Bruno Genesio devra donc profiter de la trêve pour travailler sur l’équilibre général de son équipe avant un enchaînement de huit rencontres en seulement 28 jours.

Avec 31 tirs cadrés concédés en seulement cinq journées, l’OM ne pourra pas uniquement compter sur Jeffrey De Lange pour rester à flot. Le chantier défensif est désormais clairement identifié.