OM : cette terrible statistique qui confirme le déclassement européen de Marseille…

Grâce à sa victoire difficile sur la pelouse du Havre (0-1), l’Olympique de Marseille a entretenu l’espoir d’une qualification européenne avant la dernière journée de Ligue 1. Mais malgré ce succès précieux, une réalité est désormais actée : l’OM ne disputera pas la prochaine UEFA Champions League. Une absence qui prolonge une série inquiétante pour le club phocéen.

Dans un contexte extrêmement tendu autour de l’OM, la victoire obtenue au Havre n’a pas suffi à masquer les fragilités structurelles du club marseillais. Entre les sanctions disciplinaires, les tensions internes et les critiques apparues ces dernières semaines, la saison olympienne laisse une impression d’instabilité persistante malgré une fin d’exercice encore ouverte sur le plan européen.

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Une série noire qui dure depuis plus de dix ans

Le constat est brutal pour l’Olympique de Marseille : le club n’a plus réussi à enchaîner au moins deux qualifications consécutives pour la Ligue des Champions depuis la période 2007-2012. À cette époque, Marseille avait disputé cinq campagnes de suite en C1, une stabilité européenne qui semble aujourd’hui très loin.

Depuis, l’OM alterne qualifications, échecs et saisons frustrantes sur la scène nationale. Cette incapacité à s’installer durablement parmi les meilleures équipes françaises traduit les difficultés rencontrées par le club pour construire un projet sportif stable et performant sur plusieurs saisons.

Une pression maximale avant Rennes

Avant la réception de Stade Rennais FC lors de la dernière journée, l’environnement marseillais reste particulièrement électrique. L’objectif européen demeure essentiel pour sauver partiellement une saison marquée par de nombreuses turbulences.

Les performances irrégulières de l’effectif, les débats autour du projet sportif et les attentes immenses du public marseillais continuent d’alimenter les interrogations autour de l’avenir immédiat du club. Car au-delà du classement final, cette nouvelle absence en Ligue des Champions confirme surtout le recul progressif de l’OM sur la scène européenne depuis plus d’une décennie.