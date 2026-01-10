OM : cette terrible statistique qui fait enrager les supporters marseillais !

L’Olympique de Marseille traîne un lourd handicap cette saison dans les ultimes minutes de ses rencontres. Selon une statistique révélée par L’Équipe à partir de données Opta, l’OM a déjà perdu dix points toutes compétitions confondues après avoir encaissé des buts dans les cinq dernières minutes de match, un total inédit à l’échelle européenne.

Cette fragilité chronique en fin de rencontre s’est une nouvelle fois illustrée jeudi soir lors du Trophée des Champions. Alors que les Marseillais semblaient se diriger vers un premier titre depuis 2012 en menant 2-1 face au PSG, un but de Gonçalo Ramos à la 95e minute est venu tout remettre en cause, avant une défaite finale aux tirs au but. Un scénario devenu tristement récurrent pour l’OM cette saison.

Dix points envolés, un record en Europe

Le chiffre est lourd de conséquences : 10 points perdus par l’OM à cause de buts encaissés dans les cinq dernières minutes d’un match. Tous les matches sont pris en compte dans ce calcul Opta, y compris le Trophée des Champions, assimilé à une rencontre à points. Aucune équipe des cinq grands Championnats européens ne fait pire cette saison, Marseille devançant le Borussia Dortmund et la Fiorentina, tous deux à huit points perdus.

En Ligue 1, plusieurs rencontres ont déjà laissé des traces. À Rennes (1-0), un but de Ludovic Blas à la 91e minute a privé l’OM du nul. Même issue à Lyon (1-0), avec une réalisation de Pavel Sulc à la 87e. Au Vélodrome, les nuls concédés face à Angers (2-2, but à la 96e d’Ousmane Camara) et Toulouse (2-2, 92e de Santiago Hidalgo) ont coûté quatre points supplémentaires.

La scène européenne n’a pas été plus clémente. Contre le Sporting (2-1), un but d’Alisson Santos à la 86e minute a fait basculer la rencontre, tout comme celui de Lazar Samardzic à la 89e lors de OM-Atalanta (0-1).

Des buts marqués trop souvent sans impact

Paradoxalement, l’Olympique de Marseille sait aussi marquer en fin de match. Les Olympiens ont inscrit sept buts dans les cinq dernières minutes cette saison. Mais la différence se situe dans leur impact réel sur le résultat. Un seul de ces buts a véritablement changé l’issue d’une rencontre : celui d’Amir Murillo à la 91e minute à Strasbourg, offrant la victoire (2-1).

Les autres ont été inscrits alors que le score était déjà acquis, notamment contre le Paris FC, Lorient, Le Havre, Brest ou Bourg-en-Bresse. Même face au PSG, le but contre son camp de Willian Pacho à la 87e minute n’a pas suffi à sécuriser le succès espéré.

Ce déséquilibre entre buts décisifs concédés et buts marqués sans conséquence résume une partie des difficultés actuelles de l’OM. À l’heure où Roberto De Zerbi cherche à installer son projet dans la durée, cette statistique souligne un enjeu majeur : apprendre à mieux gérer les fins de match pour ne plus laisser filer des résultats qui pèsent lourd au classement et dans les compétitions.