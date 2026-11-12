Tochukwu Nnadi n’est pas le joueur le plus spectaculaire de l’OM, mais son influence se confirme depuis plusieurs rencontres. Par son activité et son impact dans les duels, le milieu nigérian aide Pierre-Emile Hojbjerg et Himad Abdelli à évoluer dans un cadre plus complémentaire.

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L’arrivée de Nnadi↗ dans l’équilibre du milieu marseillais répond à un manque identifié la saison dernière. L’OM disposait de joueurs capables de manier le ballon, de construire et de se projeter, mais cette richesse technique ne suffisait pas toujours à maîtriser les rapports de force, notamment dans les duels et sur les deuxièmes ballons.

Un impact physique qui manquait à l’OM

Nnadi↗ apporte un registre différent avec son agressivité à la récupération, son volume de courses et sa capacité à disputer des ballons difficiles. À Lens, malgré une première période imparfaite dans l’utilisation du ballon, il a encore multiplié les interventions utiles et montré sa faculté à s’imposer physiquement. Le milieu nigérian ne reste pas systématiquement positionné devant sa défense. Il peut sortir de sa zone pour harceler un adversaire, attaquer un duel ou fermer une ligne de progression, ce qui permet à Bruno Genesio de répartir autrement les responsabilités au sein de l’entrejeu.

Hojbjerg et Abdelli profitent de cette complémentarité

La contribution de Nnadi↗ ne se limite pas à ses interventions individuelles. Avec lui à ses côtés, Pierre-Emile Hojbjerg n’a plus à assumer en même temps l’essentiel du travail de récupération et l’organisation du jeu. Le Danois peut davantage orienter les possessions, dicter le tempo et proposer des solutions à la relance, y compris lorsqu’il décroche entre les défenseurs centraux. Himad Abdelli bénéficie lui aussi de cette répartition. Moins sollicité dans les tâches défensives les plus exigeantes, il peut consacrer davantage d’énergie aux connexions entre les lignes et à l’animation offensive. Le trio repose ainsi sur l’association de profils complémentaires plutôt que sur l’addition de trois joueurs aux qualités identiques.

Des limites encore visibles dans le jeu

Cette évolution ne transforme pas Nnadi en solution complète. Le Nigérian conserve des limites techniques sous pression, et sa première période à Lens a rappelé qu’il pouvait encore perdre des ballons dangereux. Sa contribution offensive reste également limitée, tandis que son apport principal demeure lié à l’équilibre collectif et à l’intensité défensive.