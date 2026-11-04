Longtemps cantonné à un rôle secondaire à l’OM, Tochukwu Nnadi est devenu un titulaire régulier sous les ordres de Bruno Genesio. Le milieu nigérian a notamment choisi de ne pas se faire opérer après une blessure au genou, un pari qui lui a permis de retrouver rapidement le groupe.

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Recruté pour 6 millions d’euros en provenance de Zulte Waregem lors du mercato hivernal, Tochukwu↗ Nnadi avait dû patienter avant de s’installer à Marseille. Jamais utilisé par Roberto De Zerbi, puis lancé avec parcimonie par Habib Beye, il avait attendu le 26 avril et un match nul contre Nice pour connaître sa première titularisation sous le maillot olympien. Six mois plus tard, il est devenu l’un des joueurs régulièrement alignés par Bruno Genesio.

Une blessure au genou et un choix médical assumé

Le début de saison 2026-2027 avait pourtant mal commencé pour le Nigérian. Entré en jeu à Monaco, le milieu de 23 ans avait quitté ses partenaires après 27 minutes en raison d’une blessure au genou, avec le risque d’une absence de plusieurs mois. Après des discussions avec les médecins, l’équipe et l’entourage du joueur, Nnadi↗ a finalement décidé de ne pas subir d’opération. Son agent Timur Daguev, cité par Le Phocéen, a expliqué que cette décision devait lui permettre de rester proche du terrain et du groupe.

« Beaucoup lui conseillaient de se faire opérer immédiatement. C’était sans doute l’option la plus sûre. »

Nnadi apporte l’impact recherché au milieu

Depuis la défaite contre l’Olympiakos le 15 octobre en Ligue Europa, Nnadi↗ a quasiment toujours débuté, hormis lors du déplacement perdu face au Sturm Graz. En championnat, il a participé aux victoires contre Angers, Le Havre et Toulouse, avec une passe décisive face aux Angevins. Associé à Kamissoko ou à Pierre-Emile Hojbjerg, le Nigérian apporte de l’agressivité à la récupération, de l’impact dans les duels et une capacité à récupérer le ballon dans les pieds adverses. Son activité aide à sécuriser les transitions et à libérer les joueurs offensifs, tandis que le début de saison d’Angel Gomes et les performances d’Himad Abdelli ont contribué à modifier la hiérarchie du milieu.