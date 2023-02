OM : Cheyrou prévient les Marseillais et Tudor de cette « grosse menace » !

Dans un entretien accordé à La Provence ce mercredi, Benoît Cheyrou a affirmé être très impressionné par les prestations marseillaises… Il évoque également la grosse menace de l’AS Monaco !

Depuis quelques semaines, les Marseillais enchaînent bien en Ligue 1 et en Coupe de France… De quoi rêver d’un titre de champion de France? C’est en tout cas ce que beaucoup attendent et espèrent cette saison. Benoît Cheyrou s’est dit très impressionné par les prestations marseillaises mais prévient tout de même le club de la menace de l’AS Monaco qui est juste derrière !

A LIRE AUSSI : OM – De Bono : « Un joueur comme ça c’est une arme supplémentaire donnée à Tudor »

« Sur ce que je vois, c’est-à-dire le turnover, l’intégration des nouvelles recrues, la façon de jouer, l’adhésion des joueurs au système et aux efforts demandés par l’entraîneur, cette équipe olympienne peut viser très haut. Malgré les absences ou les blessures – il y en a eu beaucoup derrière d’ailleurs -, on ne sent pas que le niveau baisse. Je n’ai qu’une seule interrogation. Les joueurs peuvent-ils mettre la même intensité dans tous les matches jusqu’à la fin de la saison? C’est tellement impressionnant… Je me souviens du match de coupe contre le PSG (2-1). Avec Mamad’ Niang, on est sorti du match en se demandant si on aurait pu courir autant, aussi longtemps avec autant d’intensité pendant 90 minutes. » L’ancien joueur craint notamment un retour de Monaco : « L’ASM a un vrai cadre tactique bien assimilé par tous les joueurs. Malgré le turnover offensif avec Embolo, Ben Yedder, Ben Seghir, Golovine et Minamino, l’équipe continue de gagner et d’être performante. Monaco va être une très grosse menace » Benoît Cheyrou – Source : La Provence

Il croit en les chances des hommes de Tudor. Il nous explique pourquoi même s’il redoute la concurrence et notamment Monaco#OM #TeamOM https://t.co/O600BLSPMA — La Provence OM (@OMLaProvence) February 15, 2023

Toutes les équipes ont une crainte de l’OM

» Aujourd’hui, l’OM a gagné en confiance pour le football français. Cela dépasse les limites marseillaises, les supporters marseillais qui sont dans la région, ça va au delà. On entend des entraineurs en parler. Genesio dit que l’OM est difficile à jouer, Galtier avait un doute avant d’affronter l’OM, Le Bris l’avait bien expliqué. Toutes les équipes qui vont jouer contre l’OM ont une crainte aujourd’hui. Parce que l’OM fait plaisir à tout le monde et a un système qui peut mettre en défaillance tous les adversaires. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)