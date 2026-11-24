L’OM a encore encaissé trois buts, dimanche soir, face au Mans. Les chiffres de la rencontre illustrent les difficultés défensives persistantes de l’équipe de Bruno Genesio, malgré la prestation de Jeffrey De Lange.

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La défense olympienne a été largement sollicitée lors de la réception du promu sarthois. D’après les données rapportées par La Provence, Le Mans↗ a tenté 19 frappes, dont neuf cadrées, pour un total de 4,01 expected goals, une mesure du danger créé par les tirs. L’OM a ainsi laissé son adversaire se procurer un volume d’occasions particulièrement important.

De Lange encore décisif malgré les difficultés de l’OM

La prestation de Jeffrey↗ De Lange a permis de limiter davantage les dégâts, au point que le gardien néerlandais a été désigné homme du match. Le contraste est marquant : l’OM a concédé trois buts, mais son portier a longtemps maintenu son équipe dans la rencontre grâce à plusieurs interventions. Les statistiques de la saison renforcent cette impression. Jeffrey De Lange est présenté comme le gardien qui a évité le plus de buts en Ligue 1, avec 9,4 buts empêchés, devant Lukas Hradecky et ses 5,6. Cette donnée ne suffit pas à résumer son niveau, mais elle met en évidence la quantité de situations dangereuses auxquelles il est régulièrement exposé.

Genesio face à un problème collectif

Face aux hommes de Patrick Videira, l’OM a affiché plusieurs insuffisances défensives, notamment dans le placement et l’investissement collectif. La rencontre a aussi rappelé que les performances de De Lange↗ ne peuvent pas compenser durablement les occasions laissées à l’adversaire. Interrogé après la rencontre, le gardien marseillais a refusé de désigner ses partenaires comme responsables de la soirée. Il a insisté sur la dimension collective du travail défensif, tout en reconnaissant que l’équipe pouvait faire davantage dans certaines séquences.

« On aurait pu mieux défendre à certains moments, en faisant plus d’efforts. Je ne me suis pas senti abandonné, non. On est une équipe. »

Avec cette production défensive, l’OM a manqué l’occasion de remonter sur le podium. La prestation mancelle, illustrée par ses 4,01 xG, a surtout confirmé les difficultés de l’équipe de Bruno Genesio à protéger efficacement son but.