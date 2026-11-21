Désormais titulaire dans les cages de l’OM, Jeffrey de Lange avait rejoint le club à l’été 2024 comme doublure de Geronimo Rulli. Le gardien néerlandais a raconté son adaptation à Marseille, entre ferveur permanente, recherche d’anonymat et quiproquo dans une quincaillerie.

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Lors de ses premiers mois dans la cité phocéenne, Jeffrey↗ de Lange vivait à Marseille avec sa fiancée, leur fils d’un an et demi et le reste de sa famille. Même remplaçant, le portier était rapidement reconnu dans la rue, une situation qu’il a décrite dans des propos rapportés par RMC Sport. Cette notoriété l’a finalement poussé à changer de lieu de résidence.

Jeffrey de Lange a quitté Marseille pour davantage de tranquillité

Le gardien de l’Olympique de Marseille explique avoir été identifié presque systématiquement lors de ses déplacements. Sur les conseils de plusieurs coéquipiers installés à Aix-en-Provence, il a donc choisi de déménager dans cette ville, où il dit trouver davantage de calme et de nature.

« En tant que joueur, on ne peut pas se promener tranquillement dans la rue. Absolument pas. J’étais reconnu à chaque mètre. Comme une star de cinéma. »

Ce choix implique toutefois un trajet quotidien conséquent jusqu’à la Commanderie. Depuis le centre d’Aix-en-Provence, Jeffrey↗ de Lange estime devoir parcourir environ 70 kilomètres par jour aller-retour, mais cette contrainte lui permet de bénéficier d’un environnement plus discret.

Une ferveur marseillaise visible partout en France

À son arrivée, le Néerlandais avait également été marqué par la place occupée par l’OM dans la vie locale. Il raconte avoir traversé Marseille en taxi en observant des maillots du club partout dans la ville, avant de mesurer cette passion lors de ses premiers déplacements avec les supporters olympiens.

« Je suis impressionné par l’intensité avec laquelle le club est vécu. »

Il cite notamment son déplacement à Brest, où environ 200 personnes attendaient l’équipe à l’aéroport, ainsi qu’une rencontre à Angers durant laquelle les supporters marseillais étaient très présents dans les tribunes. Cette ferveur a aussi donné lieu à une scène plus inattendue pour le gardien.

Des cartons de déménagement interprétés comme un départ

L’été dernier, alors qu’il préparait son déménagement, Jeffrey↗ de Lange s’est rendu dans une quincaillerie pour acheter des cartons. Reconnu sur place, il a été pris en photo par plusieurs personnes, puis ces images ont alimenté une interprétation erronée sur les réseaux et dans les médias.

« Il part, il fait déjà ses cartons », ont-ils écrit.

Le gardien, qui compte 24 apparitions sous le maillot marseillais, explique ainsi que de simples cartons ont été compris comme le signe d’un changement d’équipe. Une situation qu’il dit avoir pu prendre avec humour, alors qu’il est aujourd’hui titulaire dans les buts de l’OM.