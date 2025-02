OM : Christophe Dugarry détruit Pablo Longoria !

En direct sur RMC après les polémiques autour de l’arbitrage, Christophe Dugarry a dézingué Pablo Longoria.

Sur RMC ce lundi, Christophe Dugarry est revenu sur les propos de Pablo Longoria concernant l’arbitrage. L’ancien joueur soulève certains points du craquage du président de l’Olympique de Marseille et estime que le costume est peut-être un peu trop grand pour lui…

« Ça fait six mois que Longoria est sur les nerfs, qu’il est en train de nous raconter que l’arbitrage n’est pas bon, que c’est un championnat de merde, que tout va mal. Il est président de l’OM! Il nous montre qu’il est en train de péter un câble et que le costume est trop grand pour lui. Tu dois garder ton sang-froid, tu n’es même pas sur le terrain. Alors je comprends, tout le monde est capable de péter un câble, tout le monde est capable de dire d’énormes bêtises. On en a tous dit, moi le premier, que j’ai regrettées. Mais il faut aussi reconnaître les choses avec beaucoup plus de gravité. Quand je l’entends dire dans ces excuses de ce (lundi) matin: ‘Il faut que l’arbitrage évolue et progresse’, mais mec c’est toi qui dois progresser! C’est toi qui dois évoluer dans ta façon d’être président, dans ta façon d’appréhender ces erreurs d’arbitrage, ces fautes humaines, d’interprétation. Plutôt que de penser que c’est l’arbitrage qui doit s’améliorer, dis que toi tu dois t’améliorer. Déjà, commence par ça’, a déclaré l’ancien joueur sur RMC.

OM : Un ancien arbitre prend la défense de Longoria !

Le président de l’OM Pablo Longoria a poussé une gueulante lors du match face à Auxerre après le deuxième jaune donné à Cornelius par Stinat. RMC a contacté d’anciens arbitres dont un cadre qui nuance les propos de ses ex confrères.

« Je veux bien comprendre qu’on estime que Pablo Longoria n’avait pas à dire ça. Mais je trouve qu’on est beaucoup moins véhément avec les autres présidents de Ligue 1 qui toutes les semaines critiquent et fracassent les arbitres de Ligue 1. Depuis hier soir, je regarde un florilège des réactions, plusieurs d’entre eux sont les premiers à taper sur les arbitres tout au long de la saison », a déclaré l’ex cadre auprès de RMC.