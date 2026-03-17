OM : Christophe Dugarry donne un conseil à Habib Beye…

Malgré une dynamique positive en Ligue 1, l’Olympique de Marseille continue de susciter des interrogations. Après le succès contre Auxerre (1-0), Christophe Dugarry a livré une analyse sans détour sur la situation et les attentes autour d’Habib Beye.

Une série positive, mais un contenu critiqué

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L’Olympique de Marseille reste sur trois victoires consécutives en Ligue 1, dont un succès étriqué face à l’AJ Auxerre vendredi (1-0). Un résultat précieux dans la course à la qualification directe pour la Ligue des Champions, objectif clairement affiché par le club.

Mais au-delà des points engrangés, le contenu des rencontres interroge. Sur les ondes de RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry a exprimé ses réserves sur le niveau de jeu proposé par l’équipe dirigée par Habib Beye.

« Il ne faut pas se contenter de ce genre de match. Je comprends qu’Habib Beye ait un seul objectif qui est la qualification directe pour la Ligue des Champions, donc il faut prendre des points. (…) Mais s’il veut continuer son parcours à l’OM, je pense qu’il va falloir apporter autre chose. Parce que même s’il gagne tous ses matchs 1-0 comme ça jusqu’à la fin de la saison, je ne suis pas persuadé qu’on lui laisse les rênes. Pour l’instant, ce genre de match peut se comprendre, mais il ne va pas falloir que ça dure. Il en reste 8 à jouer, j’espère qu’on va un peu se régaler par moments ».

Habib Beye attendu au tournant

Arrivé récemment sur le banc de l’OM, Habib Beye a rapidement remis l’équipe sur de bons rails en termes de résultats. Toutefois, comme le souligne Christophe Dugarry, la question du style de jeu reste centrale dans un club où l’exigence du spectacle est forte. À huit journées de la fin du championnat, la priorité reste comptable pour l’Olympique de Marseille, engagé dans une lutte serrée pour les places européennes. Mais en interne comme en externe, la capacité du coach à proposer un jeu plus ambitieux pourrait peser dans les décisions futures.