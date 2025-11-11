OM : Christophe Dugarry n’en démord pas !

L’ancien international français Christophe Dugarry n’a une nouvelle fois pas mâché ses mots à l’encontre de Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Invité ce lundi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, le champion du monde 1998 a vivement critiqué le discours et les choix du technicien italien, malgré la victoire convaincante de l’OM contre Brest (3-0) samedi dernier en Ligue 1.

Dugarry a notamment pointé du doigt la gestion de De Zerbi entre le championnat et la Ligue des champions, estimant que le coach marseillais ne devait pas « prioriser » les compétitions :

« Tu as la chance de jouer la Ligue des champions, tu la joues jusqu’à la fin. C’est une image, c’est une affiche. C’est des supporters qui attendent ça depuis la saison passée, les joueurs aussi. Même si tu n’as plus rien à espérer, tu dois la jouer à fond. »

Selon l’ancien attaquant, l’effectif de l’OM est suffisamment étoffé pour enchaîner les matchs sans faire de choix :

« Il y a un effectif suffisamment bon pour pouvoir enchaîner tous les trois jours. Je ne comprends pas ce discours. »

“Je regarde jouer l’OM, je m’ennuie”

Au-delà du fond, Dugarry a également critiqué le jeu proposé par les Marseillais :

« L’explication de De Zerbi, c’est : ‘si mon équipe est nulle, c’est parce qu’elle a trop regardé les réseaux sociaux’. Je suis fatigué avec l’OM. On nous prend pour des jambons. Je regarde jouer l’OM, je m’ennuie, c’est mortel. »

Un nouveau tacle appuyé de l’ex-joueur olympien, qui confirme ne pas être convaincu par le projet mis en place par Roberto De Zerbi sur la Canebière.