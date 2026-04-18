OM : “Cinq ou six cadres, mais aussi trois ou quatre jeunes joueurs de talent…”

Confronté à un déficit important, l’Olympique de Marseille doit repenser son modèle économique. Dans un entretien accordé à La Provence, l’agent Yvan Le Mée détaille les pistes à suivre pour assainir la situation financière du club.

Un déficit qui impose une remise en question

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La situation financière de l’Olympique de Marseille interpelle. Sur la saison 2024-2025, le club phocéen a affiché un déficit de 125 millions d’euros hors mutations, révélant une stratégie risquée et une difficulté à équilibrer les comptes malgré les investissements engagés par Pablo Longoria.

Dans ce contexte, Yvan Le Mée estime que l’OM doit profondément revoir son fonctionnement. Dans les colonnes de La Provence, l’agent de joueurs identifie des modèles européens jugés plus viables. « Les modèles qui apparaissent les plus faciles, ou en tout cas les moins difficiles à reproduire, sont les modèles du Napoli, club qui ressemble beaucoup à l’OM, et de l’Atalanta Bergame », explique-t-il.

Ces références, incarnées par le SSC Napoli et l’Atalanta Bergamasca Calcio, reposent sur un équilibre entre joueurs expérimentés et jeunes talents à forte valeur de revente.

Miser sur la formation et une gestion plus rigoureuse

Selon Yvan Le Mée, la clé réside dans une structure sportive plus maîtrisée : « cinq ou six cadres dans le onze titulaire, mais aussi trois ou quatre jeunes joueurs de talent, avec une belle marge de progression, qui ont ensuite la possibilité d’être vendus ». Une stratégie qui permettrait de limiter les apports financiers réguliers de l’actionnaire.

L’agent insiste également sur l’importance d’une gouvernance solide, en s’inspirant de clubs comme l’Inter Milan ou l’AC Milan, aujourd’hui revenus à l’équilibre : « Si ces clubs-là, où les salaires sont très hauts, où la pression et les objectifs sportifs sont très élevés, arrivent à gagner de l’argent, pourquoi l’OM n’y arriverait pas ? Il faut juste mettre les bonnes personnes à la direction sportive pour construire un nouveau projet. »

Enfin, Le Mée rappelle l’importance des recettes européennes : « La Ligue des champions équivaut à 60 M€. Donc, si on analyse le bilan à -100 millions de l’OM en 2024-25, on peut dire OK, il n’y avait pas la C1, mais il y a 40 M€ de ce qu’on appelle un déficit structurel… (…) Il faut revoir la copie, les méthodes. Pour cela, il faut des gens d’expérience, honnêtes, qui travaillent pour le club. »

Un constat clair qui souligne l’urgence pour l’Olympique de Marseille de stabiliser son modèle économique tout en restant compétitif sur la scène sportive.