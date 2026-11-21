Après un début de saison en dessous des attentes, l’Olympique de Marseille a redressé la barre avec cinq victoires consécutives en Ligue 1 avant la trêve. En conférence de presse, CJ Egan-Riley a reconnu la frustration des supporters tout en soulignant l’investissement du groupe.

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Le début de saison de l’OM avait rapidement suscité des frustrations. Dans un contexte économique délicat et après un mercato↗ estival sans renforts, les Marseillais ont connu des premières semaines compliquées, avec des résultats insuffisants et une position au classement qui ne répondait pas aux attentes. Cette situation a également tendu les relations avec une partie du public, malgré le soutien régulièrement affiché au Vélodrome. Depuis, la dynamique s’est inversée : Marseille reste sur cinq succès de rang en championnat avant la trêve et occupe désormais la quatrième place, tandis que Bruno Genesio fait l’unanimité.

Une frustration que CJ Egan-Riley juge compréhensible

Interrogé sur la réaction des supporters marseillais, CJ Egan-Riley↗ a estimé que leurs attentes étaient directement liées au poids du maillot olympien. Le défenseur anglais considère que les joueurs doivent répondre à cette exigence par leur engagement, sans chercher à masquer les résultats insuffisants du début de saison.

« au début de la saison, on savait que les résultats n’étaient pas suffisants. Quand tu joues avec cet emblème, tu sais quelles sont les attentes. »

Le joueur a également rappelé que la frustration du public pouvait s’exprimer même lorsque l’équipe obtenait un résultat positif. Pour lui, cette réaction traduit une attente constante autour de l’OM et ne dispense pas les joueurs de tout donner sur le terrain.

Le défenseur souligne le soutien maintenu au Vélodrome

Malgré les périodes difficiles, CJ Egan-Riley↗ n’a pas résumé la relation avec les supporters à leurs critiques. Il a insisté sur le fait qu’ils avaient continué à soutenir l’équipe lors de certains matchs où Marseille n’avait pas gagné, preuve selon lui d’un lien qui reste présent malgré les déceptions.

« C’est normal de leur part d’avoir de la frustration. Il y a aussi des matchs où on n’a pas gagné et ils étaient quand même derrière nous. »

Le défenseur anglais a enfin rappelé la responsabilité des joueurs lorsqu’ils portent le maillot de l’OM. Son message repose sur une exigence simple : accepter les réactions du public et maintenir un engagement maximal, quelle que soit l’issue des rencontres.