Longtemps en retrait dans la hiérarchie marseillaise, CJ Egan-Riley a changé de dimension cette saison. Le défenseur anglais a gagné la confiance de Bruno Genesio et s’est installé dans l’axe de la défense de l’OM, une évolution qu’il attribue aussi aux leçons tirées de sa première année.

Voir sur YouTube

Recruté librement en 2025 après une saison convaincante en Championship avec Burnley, CJ Egan-Riley↗ avait signé jusqu’en juin 2029 avec l’Olympique de Marseille. Ses débuts ont toutefois été compliqués : concurrencé à son poste et utilisé de manière irrégulière avec Roberto De Zerbi puis Beye, il n’avait disputé que 16 rencontres toutes compétitions confondues, dont neuf titularisations, pour un but.

Le départ de Leonardo Balerdi et les difficultés financières de l’OM ont ensuite modifié sa situation. Propulsé dans le onze de départ, l’international U21 anglais a enchaîné les matches et convaincu Bruno Genesio, jusqu’à devenir un titulaire régulier. Sa prestation lors de la victoire marseillaise contre le Bayer Leverkusen (1-0) a notamment été saluée par son entraîneur, qui a insisté sur ses duels et la solidité de la charnière.

CJ Egan-Riley apprécie la confiance retrouvée

En conférence de presse avant la rencontre de Ligue 1 face au Mans, le défenseur a reconnu mesurer le changement par rapport à sa première saison. Il se dit particulièrement satisfait de pouvoir enchaîner les rencontres et de sentir son entraîneur derrière lui, tout en considérant son passage sur le banc comme une étape de formation.

« Je suis très heureux de jouer, d’avoir autant de confiance de la part du coach. En tant que joueur, évidemment tu veux être sur le terrain. J’ai eu des moments de frustration mais je pense que maintenant on a trouvé le rythme. »

À 23 ans, Egan-Riley↗ estime cependant ne pas avoir encore atteint son meilleur niveau. Il rappelle qu’il n’a disputé que deux saisons entières chez les professionnels et assure vouloir continuer à progresser, en prenant les périodes plus compliquées comme des leçons pour devenir une meilleure version de lui-même.

« Je pense que maintenant je suis un meilleur joueur et une meilleure personne. (…) Je ne pense pas encore être dans mon prime. J’ai joué seulement deux saisons entières chez les professionnels. »

Une association de plus en plus solide avec Nayef Aguerd

La montée en puissance du défenseur s’explique également par les automatismes construits avec Nayef Aguerd. Les deux hommes avaient très peu joué ensemble la saison précédente, mais leur association dans l’axe s’est progressivement stabilisée au fil des rencontres. Egan-Riley↗ apprécie le rôle joué par l’international marocain dans cette adaptation. Il explique qu’Aguerd l’a aidé à prendre confiance et qu’une relation saine entre deux défenseurs centraux était importante pour construire une charnière solide.