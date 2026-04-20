OM : clash total en interne ! La sortie de Benatia provoque une fracture dans le vestiaire

La crise prend une nouvelle dimension à l’Olympique de Marseille. Après la lourde défaite à Lorient (0-2), la situation ne se limite plus au terrain : c’est désormais en interne que les tensions explosent. Et au cœur de la tempête, Medhi Benatia.

Une sortie choc… et des mots très durs

Samedi soir, dans les couloirs du stade du Moustoir, le directeur du football marseillais a pris tout le monde de court. Avant même le passage de Habib Beye en conférence de presse, Benatia s’est présenté face aux médias avec un message clair : viser directement ses joueurs.

Le ton est immédiatement monté. Entre critiques sur le manque d’engagement, d’efforts et de mentalité, le dirigeant n’a épargné personne. Il a notamment dénoncé une équipe incapable de gagner des duels ou de faire les courses nécessaires, pointant un déficit d’orgueil et d’ambition.

Dans la foulée, une décision forte a été annoncée avec un programme musclé : séances doublées mardi et mercredi, suivies d’une mise au vert totale à la Commanderie dès jeudi.

Une fracture désormais visible

A lire aussi : OM : humiliation à Lorient, les médias locaux tapent fort !

Mais cette prise de parole n’est pas restée sans conséquences. En interne, la sortie de Benatia a été très mal vécue par une partie du vestiaire. Selon La Provence, le fossé entre les joueurs et leur dirigeant se serait fortement creusé après cet épisode.

Ce qui devait être un électrochoc pourrait bien avoir produit l’effet inverse. Dans un contexte déjà tendu, cette communication brutale accentue les divisions et fragilise encore un peu plus l’équilibre du groupe.

Une fin de saison sous haute tension

À quelques journées du terme, l’OM se retrouve dans une situation critique. Entre résultats décevants, pression médiatique et tensions internes, le club joue désormais bien plus que ses objectifs sportifs.

La gestion de ce climat sera déterminante. Car au-delà du terrain, c’est l’unité du vestiaire qui semble aujourd’hui menacée. Et dans une fin de saison aussi serrée, cela pourrait tout changer.