Le transfert définitif de Leonardo Balerdi à l’AS Roma pourrait rapporter moins que les 13 millions d’euros initialement évoqués. Le montant dépendrait de plusieurs paliers liés au temps de jeu du défenseur argentin, avec une fourchette comprise entre 9 et 14 millions d’euros.

Voir sur YouTube

Parti de l’OM le 30 août dernier après six saisons à Marseille, Leonardo Balerdi↗ a rejoint la Roma dans le cadre d’un prêt payant d’un million d’euros assorti d’une option d’achat. Selon La Gazzetta dello Sport, dont les informations sont rapportées par Le Phocéen, le club italien souhaiterait déjà conserver définitivement le défenseur, mais les modalités financières de l’opération restent déterminantes.

Un montant dépendant du temps de jeu de Balerdi

L’option d’achat avait d’abord été estimée à 13 millions d’euros, avec une possible obligation d’achat en cas de qualification européenne de la Roma et d’un nombre défini de minutes disputées par Balerdi↗. Des informations publiées en Italie détaillent toutefois plusieurs scénarios. Avec au moins 55 % des rencontres disputées, pour un minimum de 45 minutes dans les matchs comptabilisés, l’achat deviendrait obligatoire pour 14 millions d’euros.

Si la participation du défenseur se situe entre 40 et 55 %, le montant serait ramené à 11 millions d’euros. Un troisième mécanisme permettrait enfin une acquisition pour seulement 9 millions d’euros si Balerdi↗ atteint un seuil de participation de 20 % sur la seconde partie de la saison. Les sources italiennes ne précisent cependant pas complètement comment ces différents paliers s’articulent, ni si le seuil concerne les matchs ou les minutes disputées.

Jusqu’à cinq millions d’euros d’écart pour l’OM

En ajoutant le million d’euros déjà prévu pour le prêt, l’opération pourrait donc représenter entre 10 et 15 millions d’euros pour l’OM. L’écart entre le scénario le moins favorable et le montant maximal atteindrait ainsi cinq millions d’euros, tandis que l’estimation initiale de 14 millions d’euros de recettes globales ne serait pas garantie. La Roma et Balerdi auraient par ailleurs déjà trouvé un accord concernant les conditions contractuelles du défenseur en cas de transfert définitif. Malgré la concurrence de Mancini, Ndicka et Hermoso en défense centrale, l’ancien capitaine olympien aurait convaincu son entraîneur de son utilité.