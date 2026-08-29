Baude, Balerdi, Paixao… Les tableaux mercato OM de ce mercredi 19 aout 2026 !

Plus que 4 jours avant la fin du mercato… Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce samedi, la rumeur Baude débarque au poste de latéral droit, Balerdi très proche de la Roma, Timber devrait filer à Crystal Palace et Paixao peut atterrir à Sunderland même si ce n’est pas acté…

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ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Benjamin Pavard Inter Fin du prêt Arthur Vermeeren RB Leipzig Fin du prêt Ethan Nwaneri Arsenal Fin du prêt Bilal Nadir Fin de contrat Mason Greenwood Fener 24M€ Hamed Junior Traoré Genoa Prêt 2M€ + OA 8M€ Pierre-Emerick Aubameyang La Corogne 1.5M€ Facundo Medina Lerverkusen 25M€ Geronimo Rulli Manchester City 3,5M€