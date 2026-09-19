Mercato OM : Balerdi explique pourquoi il avait « besoin de changer »

Parti de l’Olympique de Marseille cet été après six saisons passées au club, Leonardo Balerdi est revenu sur les raisons de son départ. Désormais à l’AS Roma, le défenseur argentin a expliqué au micro de DAZN qu’il avait ressenti le besoin de découvrir un autre championnat et de se confronter à un nouvel environnement. Un choix qu’il présente davantage comme la fin naturelle d’un cycle que comme une rupture avec Marseille.

« Six ans à l’OM, c’est quelque chose que pas tout le monde ne fait »

Arrivé à Marseille en 2020, Leonardo Balerdi aura passé six saisons sous le maillot olympien avant de rejoindre l’AS Roma cet été, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Son départ avait constitué l’un des nombreux mouvements d’un mercato marqué par dix sorties côté marseillais.

Dans un entretien accordé à DAZN, l’ancien capitaine de l’OM a expliqué pourquoi il avait estimé que le moment était venu de partir.

« J’ai senti aussi que c’était le moment parce que 6 ans dans un club, c’est beaucoup, mais six ans à l’OM, c’est quelque chose que pas tout le monde ne fait pas à cette époque. Donc j’ai senti que c’était le moment pour connaître une autre ligue, un autre championnat. »

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« J’avais besoin de changer un peu »

Balerdi souhaitait également se tester dans un autre contexte après avoir connu de nombreuses saisons, entraîneurs et statuts différents à Marseille.

« Je voulais aussi me prouver, essayer de faire quelque chose de différent et c’est pour ça que quand la Roma est arrivée, j’étais trop content de partir. Triste aussi parce que mon histoire à l’OM allait finir, mais j’avais besoin de changer un peu. »

Son envie de départ n’était d’ailleurs pas nouvelle. Dès le printemps, plusieurs informations faisaient état d’une volonté du défenseur argentin de tourner la page, avant que la piste romaine ne s’accélère dans les derniers jours du mercato. (OM)

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Après six années à Marseille, Balerdi a donc choisi d’ouvrir un nouveau chapitre en Serie A. Un départ teinté de nostalgie, mais assumé par un joueur qui estime être arrivé au terme de son cycle à l’OM.