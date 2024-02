OM : Clauss a reçu une aide précieuse dans le vestiaire !

En conférence de presse ce jeudi avant la rencontre face au FC Metz, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur le cas de Jonathan Clauss et a glissé que Valentin Rongier l’avait grandement aidé.

Ce jeudi, la conférence de presse d’avant-match face au FC Metz a été monopolisée par la crise que traverse le club marseillais actuellement. Le coach a beaucoup parlé des réunions organisées cette semaine et des problèmes en interne avec Jonathan Clauss.

Rongier a été aider Clauss, le défendre

Le coach italien a également été questionné sur l’absence longue durée de Valentin Rongier qui est aussi le capitaine de cette équipe. Gattuso affirme que le milieu de terrain français garde une grande importance dans le vestiaire malgré tout et qu’il a apporté son soutien à Jonathan Clauss.

A LIRE AUSSI : OM : LONGORIA, la mise au point

« Rongier, c’est une absence importante. Je l’ai convoqué dans mon bureau, les supporters ont été durs avec lui. Il aide ses partenaires, avec Clauss, il a été l’aider, le défendre. Rongier c’est quelqu’un d’important pour nous. Il me semblait triste par rapport à la réunion avec les supporters. Je lui ai dit de ne pas baisser la tête. C’est notre capitaine, son importance est toujours là même s’il n’est pas sur le terrain »

#Gattuso : « Rongier, c’est une absence imporrtante. Je l’ai convoqué dans mon bureau, les supporters ont été durs avec lui. Il aide ses partenaires, avec Clauss, il a été l’aider, le défendre. Rongier c’est quelqu’un d’important pour nous. Il me semblait triste par rapport à la… pic.twitter.com/rGcrYGGmUZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 8, 2024

Le coup de gueule de Di Meco

« C’est dégueulasse. C’est dégueulasse ce qu’ils sont en train de faire à ce gamin, que ces histoires soient vraies ou pas. Si elles sont vraies, ça ne change rien. C’est contre-productif par rapport à l’image que tu envoies aux éventuels clubs qui le veulent, explique Di Meco sur RMC. Donc t’es en train d’expliquer aux clubs que t’as un joueur qui est international, mais pas sérieux… Tu te tires une balle dans le pied. Là où je trouve que c’est dégueulasse, c’est qu’il y a un Monsieur qui s’appelle Didier Deschamps et qui écoute les conférences de presse de l’OM. Et là, le président dit à Deschamps que Jonathan Clauss n’est pas un bon mec, qu’il n’est pas sérieux et qu’il pense qu’à sa gueule. Didier, il fait attention à ça. On n’arrête pas de le dire qu’il fait attention à la mentalité des mecs. Donc là, tu as un président de l’OM qui vient de flinguer un joueur aux yeux de Didier Deschamps »