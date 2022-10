OM : Clauss donne de ses nouvelles après sa blessure !

Sur les réseaux sociaux, Jonathan Clauss a donné de ses nouvelles après sa blessure face au Sporting ce mardi soir en Ligue des Champions. Le latéral droit a été rassurant sur son état de santé et assure être de retour bientôt sur les terrains !

L’Olympique de Marseille a pour le moment réussi son mercato estival 2022 ! Avec les recrutements de pistons de haut niveau pour le système mis en place par Igor Tudor, les Marseillais réalise un excellent début de saison en Ligue 1 et tente de se frayer un chemin vers les huitièmes de finale en Ligue des Champions.

Je serai bientôt de retour pour aider mes coéquipiers

Après le bon match face au Sporting, l’Olympique de Marseille a tremblé. En effet, Jonathan Clauss, l’un des meilleurs joueurs de ce début de saison est sorti sur blessure. Le coach Igor Tudor a donné quelques indications sur l’état de santé de son joueur, tout comme Amine Harit en zone mixte. Le piston droit a répondu aux supporters lui ayant envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

« Et parce que je vous le dois, je vous remercie tous pour vos messages concernant mon état de santé. Ce matin, j’ai passé quelques tests médicaux suite à ma blessure d’hier soir, et c’est plutôt rassurant. Je serai bientôt de retour pour aider mes coéquipiers » Jonathan Clauss – Source : Instagram (05/10/22)

10 Jours d’indisponibilité?

L’Olympique de Marseille devra se passer de Jonathan Clauss pendant dix jours d’après le journal L’Equipe. Le latéral droit qui est sorti sur blessure face au Sporting ne pourra pas être disponible pour la rencontre face à l’AC Ajaccio ce samedi. Il ratera également le déplacement à Lisbonne la semaine prochaine. Une incertitude persiste cependant sur sa présence lors de la rencontre face au PSG qui aura lieu le 16 octobre au Parc des Princes.

« Le piston droit de l’OM (30 ans) souffre d’une hyperextension du tendon des ischio-jambiers et il doit observer dix jours de repos. Il est donc d’ores et déjà forfait pour la réception de l’AC Ajaccio, samedi, et pour le déplacement à Lisbonne, mercredi prochain. Il pourrait être de retour, dans le meilleur des cas, pour le Classique face au Paris-SG, le 16 octobre. » Source : L’Equipe (05/10/22)