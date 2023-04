OM : « Clauss est en train de donner raison à Deschamps? »

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de son match face au MHSC. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jonathan Clauss.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux que de prendre 1 point face à Montpellier au Stade Vélodrome. Malgré quelques bonnes phases offensives, les hommes de Tudor ont vraiment été timides dans ce secteur de jeu. Son arme du début de saison, les pistons, ne sont plus du tout au niveau et cela se ressent dans la dynamique de l’équipe.

Si les supporters et les médias ont tapé, à juste titre, sur les prestations de Nuno Tavares lors des dernières rencontres, les récentes sorties de Jonathan Clauss ne peuvent pas être laissées sous silence. Voici la note et l’appréciation du piston droit marseillais.

A lire AUSSI : OM – MHSC (1-1) : Marseille ne sait plus gagner au Vélodrome !

La note de Jonathan Clauss: 3/10



Son appréciation

Clauss est en train de donner raison à Deschamps

La question se pose sur ces dernières semaines… Celui qui ressemblait à la recrue parfaite cet été se transforme peu à peu en joueur transparent. Le Français semble avoir été marqué par son absence à la Coupe du Monde au Qatar mais les dernières prestations ne donneraient pas raison au sélectionneur? En dedans offensivement et limité défensivement, le piston droit a de plus en plus de mal à peser dans les résultats des Marseillais. Moins percutant dans ses appels et moins efficace dans ses centres, on se demande où est passé le Clauss du début de saison.

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Une nouvelle rencontre compliquée pour le piston droit marseillais, qui n’a plus sa vista de la première partie de saison. Une transition mal conclue (25e), un centre galvaudé (33e) ou une frappe imprécise en fin de première période (35e). Une action symbolise ses difficultés du moment : à la 53e, suite à une mauvaise intervention de Sylla, il a des boulevards, mais il propose un centre bien trop fort pour Vitinha. Une frappe contrée (57e), puis il est remplacé par Issa KABORÉ (76e), actif. Maxifoot 4/10 un match très brouillon pour le latéral droit marseillais. Il a montré de la bonne volonté mais ses gestes ont énormément manqué de précision, à l’image du centre au troisième poteau malgré un bon appel de Vitinha. Tout juste moyen. Remplacé à la 76e minute par Issa Kaboré (non noté). Foot Mercato 4/10 pas convoqué lors du dernier rassemblement des Bleus, l’ancien joueur du RC Lens n’a pas vraiment justifié qu’il s’agissait d’une injustice. S’il a comme souvent été l’animateur de son couloir par ses montées à répétition, l’international français a rarement été escorté par la réussite dans ses choix (57e, 61e). Il n’est jamais non plus parvenu à régler la mire sur ses centres. (33e, 53e, 60e). Remplacé par Kaboré (76e) qui a lui aussi eu beaucoup de déchets sur ses centres.

Le débrief à suivre ci-dessous en vidéo