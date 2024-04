OM : Clauss, Sarr, Mbemba… ça se confirme !

L’OM jouera ce mercredi soir son match en retard de Ligue 1 face à l’OGC Nice. Quelques joueurs devraient faire leur retour dans le groupe marseillais !

Jean-Louis Gasset a du faire sans certains de ses éléments lors des derniers matchs. Si Harit et Gigot devraient revenir après leur suspension, c’est au tour de Mbemba, Sarr et Clauss de probablement revenir dans le groupe. Les trois joueurs sont de retour à l’entraînement ce mardi d’après les informations de L’Equipe et pourraient prétendre à une place pour la réception des Aiglons au Vélodrome. Clauss semble le plus proche d’être disponible pour Jean-Louis Gasset qui a grandement souffert des absences ces dernières semaines.

Les absences? Ce n’est pas une excuse

Faris Moumbagna a sauvé l’OM d’une défaite certaine ce dimanche à Toulouse. Jordan Veretout qui était titulaire au milieu s’est exprimé au micro de Prime Vidéo après le match. L’ancien nantais a semblé très en colère par la prestation de ses coéquipiers.

« Ce n’est pas une excuse, ce n’est pas une excuse ! On est des compétiteurs, on est des professionnels, on doit être capable de faire beaucoup mieux trois jours après un gros match. Il y en a qu’ils en font, pourquoi pas nous ? Et aujourd’hui, on n’a pas droit de faire le match que l’on fait, on doit donner plus, on doit s’arracher, on avait un coup à faire. [..] Ce n’est pas suffisant ! On doit, on doit être capable de faire mieux, on doit être capable de tenir un score de pas prendre ce but avant la mi-temps de revenir à la mi-temps avec un but d’avance et voilà aujourd’hui ce sont toutes ces petites erreurs tout au long de la saison qui fait que l’on n’avance pas au championnat. Et voilà, ça va être compliqué, on va s’arracher ! », a déclaré le milieu de terrain après la rencontre face à Toulouse.