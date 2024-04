OM : Deux joueurs marseillais supervisés face à Toulouse?

La rencontre de l’Olympique de Marseille face à Toulouse était spéciale pour deux joueurs. En effet, d’après Afrik Foot, le sélectionneur du Cameroun a suivi Onana et Moumbagna et était présent au Stadium.

L’Olympique de Marseille a arraché le nul ce dimanche face à Toulouse grâce à un but de Faris Moumbagna. Les deux Camerounais de l’OM dont l’attaquant et Jean Onana ont été observés par leur sélectionneur Marc Brys qui était présent au Stadium. Il a pu superviser ses deux probables sélectionnés pour le prochain rassemblement et les voir trouver le chemin des filets ! Pour rappel, Onana ne faisait pas partie de la sélection camerounaise pour la CAN à la différence de Moumbagna.

🔴📸 Marc Brys était dans les tribunes toulousaines pour assister à Toulouse – OM où ils supervisaient cependant le match de Magri côté Toulouse. Jean Onana et Faris Moumbagna, tous les deux BUTEURS par la même occasion côté Marseille. 🦁🇨🇲 Ils ont bien choisi leur jour. 😅 pic.twitter.com/pMHpc3fpSk — MC_Foot (@MCFoot237) April 22, 2024

Après le match au micro de Prime Vidéo, Faris Moumbagna n’a pas voulu parler de son but suite au match nul 2-2 entre le TFC et l’OM : « Il n’y a pas de place pour raconter le but, car on perd des points et on ne peut pas se permettre de le faire. C’est difficile depuis le début de la saison, mais on se doit de faire des résultats, d’être plus concentré, plus serein. On doit se rendre compte de ce qu’on n’a pas fait. Sentiment de frustration, de déception, on perd deux points, mais on doit rester concentré et faire le travail. On menait 1-0 en première période et on se devait de garder le score et d’être plus concentré. Ce sont des choses qui arrivent. On prend le point et on continue. »