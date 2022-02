OM – Clermont (0-2) : Marseille s’est fait punir !

L’Olympique de Marseille s’incline face au Clermont Foot (0-2) lors de cette 25e journée de Ligue 1. Face à un promu en bloc bas, les olympiens ont été inefficaces et se sont fait punir.

OM 0 2 Clermont 13′ Bayo 85′ Allevinah

Le onze de l’OM face à Clermont

López

Lirola – Saliba – DCC – Kolasinac (Dieng / 63′)

Guendouzi Rongier Gerson

Under Milik Payet

Le match :

Jorge Sampaoli a décidé d’aligner un onze de départ sans Kamara ni un ailier gauche mais avec Milik et Kolasinac. Les marseillais doivent faire face à un bloc bas, le début du match ressemble a une attaque défense. L’OM a la balle, tente de contourner les lignes resserrées du promu, alors que Clermont tente d’être vertical à la récupération du ballon. C’est sur un contre, que Bayo ouvre le score suite à un long ballon dans le dos de la défense, Kolasinac est mal placé, Zedadka trouve Bayo en retrait qui met une superbe frappe dans la lucarne (0-1 / 13′). Clermont se retrouve dans une situation idéale, l’OM va devoir se montrer dangereux et se méfier des contres…

Milik ne touche pas un ballon, Under n’est pas perforant et Payet est difficile à trouver… bref l’attaque est en difficulté, comme souvent à domicile cette saison. Le public commence à siffler devant l’impuissance de son équipe, sans occasion franche au bout de 26 minutes de jeu. Enfin une vraie occasion pour Marseille, superbe débordement de Lirola qui se débarrasse de deux joueurs d’une aile de pigeon, il centre en retrait après un une-deux avec Payet, mais Under est contré (30′). Double grosse occasion pour l’OM, Guendouzi tombe dans la surface suite à un contact et demande un penalty, l’arbitre ne dit rien, dans la continuité Payet frappe a l’entrée de la surface et oblige Djoco a une belle parade (38′). Suite à un corner, Gerson frappe deux fois, la seconde est dévié par Milik mais trop mollement (42′). L’OM a un but de retard à la mi-temps…

Un bloc clermontois solide !

L’OM a du mal à emballer ce match, la configuration reste la même. Il faut attendre une prise d’initiative de Rongier et une belle frappe à ras de terre sortie par Djoco (56′). Après deux corners, Under hérite d’un ballon au second poteau mais sa frappe est encore déviée du pied par le portier clermontois en forme ce soir (57′). Sampaoli décide de changer son système en entrant Dieng à la place de Kolasinac (63′). L’attaquant sénégalais apporte tout de suite de la profondeur et du mouvement. Les marseillais commencent à se réveiller. Après plusieurs situations, suite à un corner, Guendouzi a le temps à bout portant mais se fait contrer (66′). L’OM pousse mais cela reste trop brouillon, une nouvelle frappe de Rongier passe à côté (74′). Le temps file et les olympiens ont du mal à trouver suffisamment de mouvement et de précision dans le jeu de passe.

Enfin un contre bien orchestré, Payet décale Dieng qui centre à ras de terre pour Milik, mais Djoco est encore sur la trajectoire. Sampaoli décide de sortir Lirola pour faire entrer Luis Henrique (80′). Bien sûr quand on n’est pas capable de marquer, on se fait punir, suite à un corner anodin, l’agressivité d’Allevinah (1m72) marque de la tête en sautant au dessus de Gerson (0-2 / 85′). Comme souvent, l’OM pourra regretter son incapacité à marquer malgré plusieurs occasions franches. Pau Lopez évite même l’humiliation en remportant son un contre un face à Khaoui (90′). L’OM s’est fait piéger avec un but encaisser très tôt, Clermont a réussi son coup, Sampaoli pourra encore regretter le manque d’efficacité de ses joueurs, mais aussi un manque d’allant et de mouvement…