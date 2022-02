OM : Ünder apporte son soutien à Milik !

Il a vécu un début de saison compliqué. Arkadiusz Milik est parfois au cœur des critiques. Cengiz Ünder a tenu à lui apporter son soutien.

Il a été recruté pour être le « grand attaquant ». Arkadiusz Milik est arrivé l’hiver dernier, quelques semaines avant que Jorge Sampaoli prenne les commandes de l’Olympique de Marseille. Cette saison, l’attaquant polonais revenait de blessure et a connu des premiers matches compliqués. En 12 rencontres, Arkadiusz Milik n’avait inscrit qu’un seul but.

Arek Milik est une pièce importante – Cengiz Ünder

Dernièrement, l’attaquant polonais a retrouvé la confiance en inscrivant un triplé face à Angers et en marquant le but de la victoire face à Metz dimanche dernier. Lors du dernier Objectif Match, Cengiz Ünder a tenu à apporter son soutien à Arkadiusz Milik.

« Est-ce qu’il mérite toutes ces critiques ? Je ne pense pas. Il a besoin de continuité. Quand il va retrouver le chemin des filets, il va refaire surface. On ne veut perdre personne dans cette équipe, c’est le plus important. Nous sommes une équipe et Arek en est une pièce importante. Il aime se donner à fond, un footballeur connait toujours des hauts et des bas et je pense qu’il va dépasser ça. C’est un joueur de qualité. » Cengiz Ünder – Source : Objectif Match (15/02/2022)

Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi — Milik

Au micro de Canal + Sport Pologne, Arek Milik n’avait pas caché sa frustration de moins jouer. Peu impactant dans le jeu depuis le début de saison, il ne comprend pas pourquoi il reçoit rarement le ballon et la gestion du coach. Il espère avoir une plus grande place dans le onze. Il estime d’ailleurs qu’il pourrait facilement jouer avec Cédric Bakambu.

« Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes que l’on joue et je n’ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. Nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne nous procurons pas beaucoup d’occasions est un problème global. Bakambu est entré à gauche et je pense qu’on peut jouer ensemble. Mais tout cela dépend du coach. » Arek Milik – Source : Canal + Sport Pologne (22/01/22)