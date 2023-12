OM – Clermont (2-1) : Un (nouveau) succès très important !

L’Olympique de Marseille face à Clermont (2-1) ce dimanche soir à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Murillo et Harit sont les buteurs marseillais.

OM Clermont Murillo 26′ 58′ Allevinah Harit 42′

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

Lopez

Murillo – MBemba – Gigot – Balerdi – Lodi

Kondogbia – Veretout

Harit

Vitinha Aubameyang

Le Match :

L’OM réalise une entame de match poussive. Il faut attendre la 17e minute de jeu pour voir la première grosse occasion des marseillais. Sur une longue transversale de Veretout, Ndiaye élimine son défenseur sur un contrôle orienté magnifique et lance Aubameyang dans la surface. L’attaquant de l’OM se retrouve face au gardien et rate son duel. Cette action réveille les olympiens.

Servi par Harit, l’international gabonais réalise une reprise acrobatique qui passe au-dessus de la cage (22′). Harit rate à son tour une énorme opportunité de but. Bien positionné au point de pénalty, il écrase trop sa frappe (24′)

Sur une très belle combinaison en une touche entre Veretout, Aubameyang puis Murillo, le panaméen crucifie le portier Clermontois (1-0, 26′).

Auteur d’une excellente première période, Iliman Ndiaye (Marseille) trouve la transversale de Mory Diaw sur une tête plongeante (42′).

C’est finalement Harit qui va réaliser le break juste avant la pause. Sur une passe de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye voit son tir du droit détourné par le gardien. Amine Harit récupère le ballon et conclut d’une frappe du gauche.

Au retour des vestiaires, l’OM est trop attentiste et se fait presque logiquement surprendre sur un corner de Clermont conclu de la tête par Jim Allevinah (58′, 2-1).

Les hommes de Gattuso ne produisent plus rien et ne parviennent plus à créer du danger dans le camp adverse.

L’OM reprend quelques initiatives en fin de match.

Entré en jeu à la place de Veretout, Ounahi voit sa reprise de volée puissante détournée par la gardien de Clermont (80′). Vitinha rate une tête facile au point de pénalty sur un très bon centre de MBemba venu amener le surnombre (85′).

Marseille conserve ce résultat et s’offre ainsi une quatrième victoire consécutive. L’OM ne compte désormais plus que quatre points de retard sur le troisième du championnat, Monaco