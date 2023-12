Mercato : Il refuse une offre exceptionnelle pour rester à l’OM !

D’après les informations de La Provence qui lui a consacré ce dimanche un article, Chancel Mbemba aurait refusé une offre incroyable venue d’Arabie Saoudite cet été.

L’international congolais Chancel Mbemba est devenu l’un des patrons de cette équipe marseillaise. Le défenseur a même porté le brassard ce jeudi à Brighton et a reçu les éloges de son coach, Gennaro Gattuso en conférence de presse avant la réception de Clermont.

Mbemba veut laisser une trace à l’OM

Pas seulement défenseur, l’ancien joueur du FC Porto est également présent offensivement avec quelques buts à son actif cette saison. Il est devenu peu à peu l’un des maillons essentiels de cette équipe. La Provence lui a consacré ce dimanche un article. Le quotidien local explique qu’une offre incroyable est arrivée sur la table du Congolais cet été venue d’Arabie Saoudite.

Soucieux de s’intégrer dans l’histoire de l’OM et de laisser une trace à Marseille, Chancel Mbemba n’a pas souhaité y répondre favorablement. Une belle preuve de son attachement au club et sa volonté de construire son avenir à l‘Olympique de Marseille.

Mbemba se méfie de Clermont !

L’OM accueillera Clermont ce dimanche à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Les Olympiens restent sur trois succès consécutifs en championnat et pointent à la 6e place. Présent en conférence de presse, Chancel Mbemba est resté prudent et s’attend à un match « difficile » face aux Auvergnats.

« Le match sera difficile »

🎙️Mbemba sur la préparation du match face à Clermont: « Aujourd’hui on va préparer. Hier, on a fait de la récup. Je ne sais pas comment, on va regarder la vidéo et on ira sur le terrain. » #TeamOM #OMCF63 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 16, 2023

« Aujourd’hui on va préparer. Hier, on a fait de la récup. Je ne sais pas comment, on va regarder la vidéo et on ira sur le terrain, a affirmé Mbemba. Demain, le match sera difficile. Lors de ma première année, on avait fait 0-0 au Vélodrome. Quand on joue chez nous, les supporters donnent de l’énergie aux joueurs. À la maison, on n’encaisse pas beaucoup de buts« , a-t-il ajouté.