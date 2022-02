OM – Clermont : Le onze de Jorge Sampaoli avec deux choix forts !

L’Olympique de Marseille reçoit Clermont pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter les Clermontois.

L’OM affronte Clermont à 20h45 ce dimanche en Ligue 1… Voici le onze de départ aligné par l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille face aux Clermontois. Le coach argentin a procédé à plusieurs changements, la recrue Sead Kolasinac est titulaire tout comme Milik et Gerson aussi. Rongier est de retour, c’est Kamara qui est sur le banc !

LE ONZE de l’OM FACE À Clermont

López

Saliba – Caleta Car – Kolasinac

Lirola Rongier – Guendouzi

Gerson

Ünder – Payet

Milik

Déclarations d’avant-match

« C’est important de casser des lignes avec une passe car cela élimine des adversaires. Mais c’est facile de se faire intercepter et de prendre des contres en augmentant la distance des passes au-delà de 8m ou 9m. Il faut réduire la distance de ces passes pour que leur lecture soit moins facile pour l’adversaire. Il faut plus de contrôle pour limiter le nombre de perte de balle. Dans ce football, il faudra aussi réduire les espaces pour limiter contre-pressing. Si on réduit cette distance il y aura aussi plus de fluidité. ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)

« On a bien travaillé cette semaine. Je pense même qu’on a effectué mercredi notre deuxième plus grosse séance depuis le début de saison. À Marseille, il faudra être discipliné et efficace offensivement et très bon dans notre organisation défensive. Je pense qu’ils n’aligneront pas du tout la même équipe qu’en coupe d’Europe. Ils vont changer 7 ou 8 joueurs, donc le match de jeudi n’aura pas trop d’importance pour eux. Nous, on n’aura rien à perdre là-bas. » Pascal Gastien – source : Conférence de presse (18/02/2022)