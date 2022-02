Match OM-Clermont: Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche Clermont Foot (20h45) afin de disputer la 25e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce dimanche à 20h45, l‘Olympique de Marseille reçoit Clermont à l’occasion de la vingt-cinquième journée de Ligue 1. En cas de victoire l’OM a l’occasion de consolider sa deuxième place au classement.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Clermont Foot, qui sera le dernier match de cette 25e journée, aura lieu ce soir à 20h45 au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

OM-Clermont en Streaming

Pour regarder OM-Clermont en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les commentaires en direct du match OM-Clermont

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’OM face à Clermont

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Payet,

Attaquants :

Bakambu, Milik, Luis Henrique, Dieng, Under

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Guendouzi Gerson

Under Payet Dieng

Milik

Le football c’est la polémique — Sampaoli

Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes à ce sujet ce vendredi en conférence… Il comprend totalement qu’il y ait des critiques dans la presse et des polémiques autour de lui.

A LIRE : OM : « On s’attend à un match compliqué à Qarabag en Conference League »

« Le football c’est la polémique, on n’est jamais satisfait et les choses changent tout le temps. Tout le monde sa perception rapidement dans le foot. Il faut toujours trouver un nom pour avoir une polémique. En tant qu’entraîneur je cherche à ce que l’équipe fonctionne et parfois on a besoin du collectif quand des joueurs ne répondent pas aux attentes. Il faut avoir le contrôle du jeu, développer notre idée du jeu pour ne pas avoir de défaite comme contre Nice. (…) Vous me posez toujours des questions sur les individualités mais jamais sur le collectif, sur les connexions. Quand on arrivera à développer tout ça, on arrivera à grandir. Quand on perd c’est uniquement car on a mal joué. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)