OM – Clermont : Plus de 60 000 supporters contre Clermont !

Comme lors des deux premiers matchs de Ligue 1, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Clermont ce mercredi est annoncée à guichet fermé.

Après l’avoir dépassé contre Reims et Nantes, la barre des 60 000 spectateurs sera une nouvelle fois battue ce mercredi pour la réception de Clermont. Les amoureux de l’OM ont répondu présent et ce malgré une affiche moins prestigieuse. À ce jour, plus de 61 000 billets ont déjà été vendus. Plusieurs réservations sont encore à prévoir avant la rencontre. Les Clermontois, qui restent sur une défaite à Lorient (2-1) seront soutenus par près de 200 supporters.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Un dernier gros coup pour Longoria avant jeudi ?