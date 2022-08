Mercato OM : Un dernier gros coup pour Longoria avant jeudi ?

À quelques jours de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille espère encore Ruslan Malinovskyi. Le club olympien serait en pôle pour recruter le milieu Ukrainien.

Les dernières heures du mercato de l’OM s’annonce intense. Alors que Pablo Longoria cherche toujours une porte de sortie à ses indésirables, le président marseillais espère toujours boucler la venue de Ruslan Malinovskyi sur le gong. Les discussions entre les dirigeants de l’OM et de l’Atalanta Bergame auraient commencé depuis plusieurs jours. Foot Mercato révélait la semaine dernière que le milieu Ukrainien souhaitait rejoindre Marseille. La finalisation du dossier s’annonce toutefois complexe puisque Cengiz Under, intégré dans la balance par la direction marseillaise, refuse fermement de quitter le club.

A lire : Mercato : L’OM dans le coup pour Laborde ?

Malinovskyi, un talent en plus pour Tudor ?

Aujourd’hui L’Équipe révèle que Malinovskyi ne serait plus suivi par Tottenham et que l’OM serait désormais en pôle position pour l’accueillir . Les Spurs auraient abandonné la piste laissant le champ libre à Pablo Longoria. Le président marseillais aurait prévu de bouger très rapidement pour recruter le milieu offensif de 29 ans. Reste à savoir si l’OM aura les moyens de finaliser la transaction sans inclure Cengiz Under. L’Équipe explique en effet que le Turc ne ferait plus partie des négociations.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a finalement accepté de brader Dieng ?

Malinovskyi, le numéro 10 à l’ancienne

« Ruslan Malinovskyi était un meneur de jeu un peu fluet en Ukraine. Il n’était pas suffisamment bon pour intégrer l’équipe première du Shakhtar Donetsk. Il y avait beaucoup de brésiliens à l’époque au club et il faisait partie de ses joueurs qui étaient prêtés tous les ans. Il va être au FC Zorya Louhansk qui est considéré comme une équipe satellite du Shakhtar. Cette équipe est devenue la troisième meilleure d’Ukraine parce que le niveau s’est effondré et qu’il n’y avait plus trop de concurrence. Avec Zorya Louhansk, Malinovskyi joue fréquemment la Coupe d’Europe et commence à se faire repérer dans cette position de numéro 10. Il est vraiment un meneur de jeu à l’ancienne qui donne des ballons aux attaquants et qui sait marquer sur coup franc. Il a mis un ou deux beaux coups francs contres des équipes belges. Il y a eu une connexion entre la Belgique et l’Ukraine. Beaucoup de joueurs de seconde zone comme Malinovskyi, qui était à ce moment-là la propriété du Shakhtar, sont partis vers la Belgique. À ce moment-là, il prend une excellente décision en quittant le championnat Ukrainien. Il rejoint Genk pendant trois saisons et demi. à cette époque, il va devenir beaucoup plus puissant, il va muscler son jeu. Il avait tendance à être trop léger dans les duels quand il évoluait en Ukraine. Il a réussi à gommer ça pour devenir un joueur très fort physiquement. Il va s’affirmer comme un titulaire indiscutable en équipe Nationale. C’est à ce moment-là que Shevchenko devient le sélectionneur national. En sélection, il va vraiment apporter quelque chose de différent. Au milieu de terrain, il forme un trio très complémentaire avec Zinchenko et Stepanenko. Malinovskyi va lui avoir ce rôle de meneur de jeu. Shevchenko voulait à l’époque jouer avec deux numéros 10, à savoir Zinchenko et Malinovskyi. Ce qui le caractérise aussi, ce sont ses grosses frappes à l’entrée de la surface de réparation. Il marque plusieurs buts importants avec l’Ukraine de cette façon. Shevchenko va lui permettre de développer ce côté puissant de son jeu. C’est probablement un des joueurs en Europe qui a la plus grosse frappe de balle. Sur coups de pied arrêtés, c’est un joueur qui peut donner d’excellent ballons. Il devient rapidement le meilleur milieu de terrain de Belgique et est très vite repéré par l’Atalanta Bergame qui le recrute en 2019. Après une saison d’adaptation, il devient un élément clé du système de l’Atalanta. Il devient un joueur très important. Depuis sa rupture des ligaments croisés en 2016, il est formidablement bien revenu. Aujourd’hui, il est rarement absent et a d’excellentes statistiques. Avec l’Atalanta, c’est 129 et 29 buts et 29 passes décisives. Il est décisif un match sur deux. Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (19/08/2022)