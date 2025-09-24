OM : Clichy s’interroge sur le jeu proposé par De Zerbi !

La victoire de l’OM face au PSG continue de faire réagir dans le paysage footballistique français. Invité sur RMC, l’ancien international français Gaël Clichy a livré son analyse sur la performance des Marseillais et sur les choix tactiques opérés par Roberto De Zerbi. Selon lui, ce succès doit avant tout servir de base pour la suite de la saison.

Clichy met en avant l’adaptation tactique de De Zerbi

Pour Gaël Clichy, la clé de cette victoire réside dans la capacité de l’OM à s’adapter au contexte d’un Classique contre le Paris Saint-Germain. « Ils doivent construire là-dessus, car s’ils perdent le prochain match ce n’est que 3 points, pas 6 points. Ce qui est intéressant, c’est que l’on connaît De Zerbi, on sait qu’il aime avoir le ballon. Je trouve que c’était super intelligent face au PSG d’accepter de leur laisser le ballon », a expliqué l’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City.

Clichy a insisté sur le pragmatisme de la tactique adoptée par De Zerbi : « Parce que c’est plus facile de faire une ligne de 5 avec 4 joueurs devant et un attaquant. Sur ce match là, très bien ils gagnent, ils prennent les 3 points. Mais ce que j’attends de Marseille, c’est de voir le football de De Zerbi, d’aller de l’avant. »

Strasbourg, un vrai test après le PSG

Une victoire fondatrice pour l’OM dans le Classique ? 🗣️ Gaël Clichy : “De Zerbi a été intelligent d’avoir laissé le ballon.” #RMCLive pic.twitter.com/DXUaNz2BaX — After Foot RMC (@AfterRMC) September 23, 2025



Au-delà du prestige du succès face au PSG, Clichy met en garde l’OM contre tout excès de confiance. L’ancien latéral rappelle que le prochain rendez-vous, contre Strasbourg, sera tout aussi difficile : « Contre Strasbourg cela ne va pas être un match facile, on connaît leur fougue et leur euphorie. C’est toujours plus facile de laisser le ballon et de jouer en contre, c’est toujours plus compliqué de se découvrir. Ce succès doit servir de construction. »

Avec ces propos, Gaël Clichy souligne que l’Olympique de Marseille doit désormais confirmer sa dynamique et montrer le style offensif prôné par De Zerbi. Après avoir brillamment battu le PSG, les Marseillais sont attendus pour démontrer une identité de jeu plus affirmée face à un adversaire réputé combatif comme Strasbourg.