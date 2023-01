OM : Comment Ünder a fait basculer le mercato de Longoria !

D’après les informations de RMC Sport, le bon rendement de Cengiz Ünder ces dernières semaines a totalement fait changer les plans de recrutement de Pablo Longoria.

Cengiz Ünder a changé de poste ces dernières semaines pour remplacer Jonathan Clauss, blessé aux adducteurs lors de la rencontre face à Montpellier en début d’année 2023. L’international turc s’est doucement fait une place à ce poste et a fait changer d’avis les dirigeants marseillais.

Ünder a changé les plans de Longoria

D’après RMC, voyant Ünder briller sur le côté droit, la direction réfléchit de plus en plus à ne pas recruter d’ailier ou de milieu offensif pour privilégier un numéro 9. L’ancien joueur de l’AS Roma est monté dans la hiérarchie et est bien plus considéré comme un élément essentiel de l’effectif de l’OM. C’est pourquoi l’OM aurait enclenché le dossier Terem Moffi qui a affolé l’actualité marseillaise ce lundi. Le Lorientais pourrait débarquer à Marseille en incluant Bamba Dieng dans le deal.

⚪🔵 Après l’arrivée de Ruslan Malinovskyi et l’échec de la piste Leandro Trossard, l’OM ne veut plus absolument recruter de milieu offensif cet hiver, et s’est plutôt mis en tête de recruter un attaquant, et s’intéresse à Terem Moffi. https://t.co/a51jXYxjcP — RMC Sport (@RMCsport) January 23, 2023

Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng — G.Biraud

D’après Gaël Biraud, responsable des Sports de La Marseillaise, il ne faut pas laisser partir l’international sénégalais s’il n’y a pas de recrutement à ce poste d’attaquant de pointe.

« Je pense que c’est un joueur qui a le jeu pour pour l’Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Je pense que Tudor l’a reconnu. D’ailleurs, il a autant de talent que de déchet, donc c’est très très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. Manque de temps de jeu pour progresser? Exactement. C’est pour ça que, en tout cas, s’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part, il faudra vraiment recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter. On est sur une potentielle recrue offensive. Moi, je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez. » Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille (19/01/23)