La deuxième victoire consécutive de l’OM en Ligue Europa, obtenue jeudi contre le Levski Sofia (1-0), a été largement éclipsée par des violences en tribunes. Onze supporters bulgares ont été blessés avant et après le coup d’envoi, dans une séquence qui a suscité de nombreuses réactions politiques et sportives.

Voir sur YouTube

Les incidents ont commencé une dizaine de minutes avant le coup d’envoi, programmé à 18h45. Plusieurs dizaines de supporters marseillais ont quitté en courant le Virage Sud pour se diriger vers la tribune↗ Jean-Bouin, semblant poursuivre un groupe de supporters bulgares jusqu’au parcage du Levski Sofia, où se trouvaient environ 500 fans.

Des jets de projectiles et de fumigènes dans le parcage

La situation s’est rapidement tendue à proximité du parcage visiteur. Des projectiles et des fumigènes ont été lancés entre les deux camps, tandis qu’un petit groupe de supporters↗ bulgares s’est retrouvé coincé entre les Marseillais et la paroi du secteur réservé aux visiteurs. D’après les éléments rapportés dans la source, ce groupe aurait été composé de membres de la délégation du Levski installés hors du parcage. Ils auraient multiplié les provocations avant l’intervention de supporters marseillais. Un supporter bulgare présent dans le parcage a également été filmé en train d’effectuer un salut nazi. Après le coup d’envoi, plusieurs dizaines de fans de l’OM ont regagné le Virage Sud, tandis qu’un important cordon de CRS surveillait le secteur bulgare.

Onze supporters bulgares blessés

La préfecture a fait↗ état de onze personnes blessées, toutes bulgares. Cinq d’entre elles ont été évacuées vers l’hôpital pour des traumatismes oculaires, un traumatisme crânien ou une luxation de l’épaule, tandis que six autres ont été soignées sur place pour des plaies. À ce stade, aucun élément ne permettait de confirmer d’éventuelles interpellations. En Bulgarie, la présidente Iliana Iotova a dénoncé des images « effroyables » et une violence « inadmissible », demandant que les circonstances soient établies. Le ministère bulgare des Affaires étrangères a également condamné les agressions visant ses ressortissants.

Les clubs condamnent les incidents

Emmanuel Macron a condamné « avec la plus grande fermeté » les violences visant les supporters bulgares. Côté sportif, Bruno Genesio a expliqué ne pas avoir été informé des incidents au moment de l’entrée des équipes sur la pelouse.

« On n’était pas informés quand on est entrés sur la pelouse. C’est regrettable. »

L’entraîneur du Levski Sofia, Julio Velazquez, a qualifié les faits d’« inacceptables pour le football » et a apporté son soutien aux supporters concernés. L’OM a condamné les incidents dans un communiqué, tandis que Daniel Borimirov, directeur exécutif du club bulgare, a déclaré espérer qu’« plus aucun match » ne soit « disputé dans ce stade ».