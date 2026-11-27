Onze supporters bulgares ont été blessés jeudi au Stade Vélodrome lors d’affrontements avec des supporters de l’OM, en marge du match de Ligue Europa remporté par Marseille face au Levski Sofia (1-0). Emmanuel Macron a condamné les violences et assuré qu’elles ne resteraient pas impunies.

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Onze supporters du Levski Sofia blessés au Vélodrome

Selon un premier bilan de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, onze personnes, toutes de nationalité bulgare, ont été blessées pendant les incidents. Cinq d’entre elles ont été évacuées vers l’hôpital pour un traumatisme oculaire, un traumatisme crânien ou une luxation de l’épaule, tandis que six autres ont été soignées sur place pour des plaies. La situation s’est tendue quelques minutes avant le coup d’envoi, lorsqu’un groupe de plusieurs centaines de supporters↗ de l’OM a quitté le Virage Sud en direction de la tribune Jean-Bouin. Des coups ont été échangés, des projectiles et des fumigènes ont été lancés autour du parcage bulgare, et un supporter a utilisé un extincteur, avant l’intervention des équipes de sécurité et le déploiement d’un important cordon de policiers anti-émeutes.

Emmanuel Macron condamne des actes « qui n’ont pas leur place »

Quelques heures après la rencontre, Emmanuel Macron s’est entretenu avec le Premier ministre bulgare Roumen Radev en marge d’un sommet européen à Bruxelles. D’après l’Élysée, le président français a condamné « avec la plus grande fermeté » les actes visant les supporters↗ bulgares et a assuré que leurs auteurs ne resteraient pas impunis.

« Ces violences n’ont pas leur place dans le sport ni dans l’espace public. »

La présidente bulgare Iliana Iotova a également dénoncé des images « effroyables » et une violence « inadmissible ». Elle a demandé aux autorités françaises de faire toute la lumière sur les agressions et à l’UEFA de vérifier les conditions dans lesquelles la sécurité des supporters bulgares avait été assurée.

L’OM condamne les incidents survenus avant le match

Le ministère bulgare des Affaires étrangères a dénoncé les agressions commises contre ses ressortissants. Le consul général de Bulgarie à Lyon et le consul honoraire à Marseille suivent l’évolution de la situation, alors que la préfecture n’avait pas fait état d’interpellations à ce stade. Dans la soirée, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué↗ pour condamner les incidents. Le club a indiqué que l’intervention rapide de ses équipes de sécurité avait permis de rétablir le calme sans conséquence sur le déroulement de la rencontre, tout en précisant vouloir établir les circonstances précises des faits avec les autorités compétentes.