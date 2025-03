OM : Comparé à Higuain par De Zerbi, Gouiri à une autre référence !

Arrivé cet hiver à l’OM, Amine Gouiri a rapidement trouvé sa place sous les ordres de Roberto De Zerbi. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs, l’ancien attaquant de Rennes s’épanouit aussi avec la sélection algérienne.

Recruté en toute fin de mercato hivernal, le 31 janvier dernier, Amine Gouiri s’est rapidement illustré sous le maillot marseillais. Décisif dès sa première apparition contre son ancien club, il s’est immédiatement imposé comme un élément clé de l’équipe.

Dans un entretien accordé à la FIFA, il a confié son plaisir de jouer à Marseille, une ville qui lui rappelle ses origines algériennes : « Ici, c’est ensoleillé, il fait beau, le ciel est bleu, ça met de bonne humeur, ça me fait penser à l’Algérie. Franchement, ça fait quelque chose quand tu vois l’ambiance du Vélodrome, avec tous ces drapeaux algériens dans le stade. Tu te sens à la maison en fait. »

A lire : Mercato OM : Il raconte les coulisses de son départ (sans avoir pu parler au coach De Zerbi) !

Gouiri, une adaptation réussie à l’OM

L’international algérien Amine Gouiri s’est confié à la FIFA 🎙️🇩🇿 Lisez son interview exclusive ⬇️ #FIFAWorldCup — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) March 24, 2025

Son coach, Roberto De Zerbi, n’a pas hésité à le comparer à Gonzalo Higuain. Une comparaison flatteuse pour l’attaquant marseillais : « Qu’il dise ça de moi me pousse à travailler plus, car ça montre qu’il a confiance en moi. » Mais s’il apprécie le compliment, Gouiri préfère se référer à un autre buteur : « Karim (Benzema) aime participer au jeu, faire marquer et marquer des buts. C’est tout ce qu’on attend d’un attaquant moderne. »

Un rôle majeur avec l’Algérie

Avec les Fennecs, Amine Gouiri continue également de briller. Il affiche déjà 6 buts en 13 sélections, et a récemment réussi un but et une passe décisive lors de la victoire 3-1 face au Botswana en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avant d’affronter le Mozambique, l’attaquant se montre ambitieux : « Avec l’Algérie, on n’a peur de personne, on est conscients de nos forces. »

Comme beaucoup de joueurs, Gouiri rêve de disputer un Mondial : « Jouer une Coupe du Monde, c’est un rêve de gosse, y’a pas de mots, c’est le rêve ultime. » Il espère qualifier l’Algérie et pourquoi pas, aller très loin dans la compétition : « Pourquoi pas ! On l’espère ! Déjà il faut penser à se qualifier et puis une fois sur place, on verra. »

Entre l’OM et l’Algérie, Amine Gouiri vit actuellement une période faste. Avec son talent et son ambition, il pourrait bien marquer les esprits dans les mois à venir.