OM : Confirmation faite pour Amine Gouiri !

Le sélectionneur Vladimir Petković a dévoilé sa liste pour les matchs amicaux de mars face au Guatemala et à l’Uruguay. Une liste marquée par la présence de Amine Gouiri, symbole de stabilité dans un groupe en phase d’ajustement.

Un rassemblement clé pour préparer l’échéance mondiale

À quelques mois de la Coupe du Monde, l’Algérie aborde un stage déterminant. Ce rassemblement, organisé en Italie, constitue le dernier test grandeur nature pour affiner les automatismes. Le sélectionneur Vladimir Petković privilégie la continuité, avec un noyau dur maintenu après la CAN.

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Dans cette logique, la convocation de Amine Gouiri s’inscrit dans la durée. L’attaquant de l’OM confirme son statut dans la rotation offensive des Fennecs. Aux côtés de cadres comme Riyad Mahrez ou Houssem Aouar, il fait partie des joueurs sur lesquels le staff compte pour conserver un équilibre collectif.

Des absences notables, des opportunités à saisir

🚨OFFICIEL : La liste de l’Algérie pour affronter l’Uruguay 🇺🇾 et le Guatemala 🇬🇹 ! ⬇️ ▫️MASTIL ✅

▫️ABADA ✅

▫️NAIR ✅

▫️TITRAOUI ✅

▫️AOUCHICHE ✅

▫️BEN BOUALI ✅

▫️GUEDJEMIS ✅ 🤔 Un mot ? pic.twitter.com/ezsh3Z3BdW — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 18, 2026



Cette liste est également marquée par plusieurs absences. Ismaël Bennacer, Rayan Cherki, Jaouen Hadjam ou encore Himad Abdelli ne figurent pas dans le groupe, en raison de situations sportives ou physiques défavorables.

À l’inverse, certains profils émergent. Des joueurs comme Adil Aouchiche ou Ibrahim Benbouali profitent de leur dynamique en club pour intégrer la sélection. Au total, six nouveaux joueurs découvrent l’environnement international, à l’image de Ghedjemis, Belazzoug, Mastil et Abada.

Dans ce contexte concurrentiel, la présence de Amine Gouiri confirme son importance dans les plans de l’Algérie. Ces deux matchs amicaux face au Guatemala et à l’Uruguay serviront de révélateur, à quelques semaines d’une compétition mondiale où chaque place sera disputée.