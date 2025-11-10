OM : Contre-pressing, volume et justesse… Vermeeren s’installe !

L’OM s’est imposé 3-0 face à Brest samedi en Ligue 1. Une victoire importante après la défaite en Ligue des Champions en milieu de semaine. Voici la note et l’appréciation d’Arthur Vermeeren lors de cette rencontre.
L’Olympique de Marseille a parfaitement maîtrisé son sujet ce soir au Vélodrome, s’imposant 3-0 face à un Stade Brestois impuissant. Après un début de match sous contrôle, les hommes de Roberto De Zerbi ont ouvert le score grâce à Angel Gomes, dont le coup franc, mal repoussé par Majecki, a fini au fond des filets. Les Phocéens ont ensuite fait le break avant la pause sur un penalty transformé par Mason Greenwood, auteur de son huitième but en championnat. Solides et sereins, les Marseillais ont su étouffer toute velléité brestoise, affichant plus de 60 % de possession de balle et une grande maîtrise technique. Peu inquiété, Geronimo Rulli a passé une soirée tranquille, tandis que l’OM a montré un visage bien plus tranchant que lors de ses dernières sorties européennes.
Une victoire pour repartir fort avec le retour des blessés
En seconde période, l’OM a continué sur sa lancée sans jamais trembler, confirmant son sérieux collectif et sa montée en puissance. C’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a scellé le score d’une reprise clinique au premier poteau, récompensant la domination olympienne. Les jeunes du club, Mmadi et Bakola, ont ensuite eu droit à leurs premières minutes en Ligue 1, preuve que De Zerbi gère désormais ses matchs avec confiance. Ce succès, le deuxième consécutif en championnat, permet à Marseille de passer provisoirement devant le PSG, en attendant le déplacement des Parisiens à Lyon. À l’inverse, Brest enchaîne un sixième match sans victoire et reste dans le doute. Les Olympiens, eux, semblent avoir retrouvé leur équilibre et leur efficacité offensive avant un déplacement périlleux à Nice.
La note d’Arthur Vermeeren : 7 / 10
Son appréciation
Préféré à O’Riley, Arthur Vermeeren a signé une prestation très aboutie face à Brest. Le jeune Belge a été le joueur le plus actif du match avec 6,1 km parcourus en première période, illustrant son énorme volume de jeu. D’abord brouillon, il s’est vite repris pour imposer son contre-pressing efficace, étouffant la relance brestoise (11e, 12e). Toujours
bien placé, il a signé un retour décisif sur Del Castillo (44e) et récupéré 10 ballons sur l’ensemble de la rencontre. Son interception suivie d’une passe vers Greenwood (46e) a lancé plusieurs séquences dangereuses. Précis, puissant dans les duels et juste dans l’orientation du jeu, il a offert à l’OM une vraie maîtrise dans l’entrejeu.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
Une belle première période, il est le joueur qui a le plus couru sur les quarante-cinq premières minutes du match, parmi les 22 acteurs (6,1 kilomètres). Surtout, il a été efficace dans le contre pressing, asphyxiant l’adversaire sur sa relance dans son propre camp (11e, 12e), pour mieux servir ses attaquants. Un retour important sur Del Castillo (44e), près de la surface olympienne, quelques fautes au vice pour couper les transitions adverses en seconde période. De Zerbi le voulait plus méchant, il a eu un jeune Belge puissant.
|Note de La Provence
|6/10
Préféré à O’Riley, le Belge a d’abord eu du mal, perdant pas mal de ballons, avant de se reprendre et de se montrer intéressant dans la récupération et dans la construction, comme sur son interception suivie d’une passe pour Greenwood (46). Un tir contré (66) et une intervention litigieuse (77).
|Note de Maxifoot
|7.5/10
|Laissé sur le banc contre l’Atalanta (0-1) mercredi en Ligue des Champions, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille retrouvait sa place de titulaire ce samedi. Et son absence face aux Italiens interroge davantage : le Belge, avec beaucoup de fluidité, a gratté de nombreux ballons, avec le souci de jouer vers l’avant. Impressionnant dans l’orientation, omniprésent et très utile dans le coeur du jeu, avec et sans la possession, il a livré une très belle prestation. Qui devrait lui conférer davantage de temps de jeu par la suite…
|Note de FootMercato
|7.5/10
|De retour dans le onze marseillais, le jeune Belge a brillé ce samedi après-midi. Solide dans le duel, précis dans ses remises, dans l’orientation du jeu et porté vers l’avant, le numéro 18 phocéen a largement contribué à l’emprise olympienne dans l’entrejeu. Toujours bien placé, il a également sauvé les siens à plusieurs reprises en écartant le danger. Facilitateur de jeu et omniprésent à la récupération (10 ballons récupérés), le joueur passé par l’Atlético de Madrid a, sans doute, livré son meilleur match sous ses nouvelles couleurs. Un volume de jeu précieux, mais surtout un match plein.