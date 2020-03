OM – Coronavirus EYRAUD : « Il y aura des incertitudes, mais si nous pouvons terminer le championnat… »

Jacques Henri Eyraud s’est exprimé ce vendredi après midi sur la crise sanitaire mondiale du Coronavirus. Le président de l’Olympique de Marseille a ainsi expliqué comme le club allait gérer en interne cette période pendant laquelle le championnat et toutes les autres compétitions ont été suspendues :

« Nous avons décidé pour l’instant de continuer à organiser des entraînements pour l’équipe professionnelle. Il y en aura quatre par semaine avec des week-end prolongés pour les joueurs. Nous revisiterons cette décision en fonction de l’évolution de cette épidémie et aussi de ce qui va se passer au niveau européen. Pour l’instant les entrainements sont maintenus. (…) Il faut être très vigilant sur l’évolution de la situation. Il est probable que l’un d’entre nous soit un jour testé positif, et cela amènera au déclenchement d’un autre plan, d’un autre protocole. Pour ce qui est du championnat, la priorité c’est d’abord la crise sanitaire qui nous touche tous. Le football doit passer dans un second temps c’est une évidence. Après, je pense que pour beaucoup d’acteurs il y a la volonté de terminer ce championnat. On ne sait pas quand, et il y aura évidemment des matchs à reporter et un calendrier qui arrivera à son terme. Il y aura donc des incertitudes, mais si nous pouvons le terminer je crois que c’est ce que les acteurs voudront faire. (…) Si l’Euro est annulé, cela ouvrira plus de dates pour rejouer les matchs suspendus pour quelques semaines » Jacques Henri Eyraud – Source OM.net