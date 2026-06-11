OM : coup de théâtre (encore) possible pour Beye ?

L’Olympique de Marseille traverse un début d’été particulièrement étrange. Alors que la nouvelle direction menée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi travaille activement sur le futur du club, plusieurs dossiers majeurs restent suspendus à une décision de l’UEFA qui tarde à tomber.

En première ligne figure celui de Bruno Genesio. Choisi par les dirigeants marseillais pour succéder à Habib Beye, l’ancien entraîneur de Lille demeure la priorité absolue de l’OM. Les discussions sont très avancées, mais aucun accord définitif n’a encore été signé. Selon L’Équipe, quelques points restent à régler et surtout, Genesio souhaite connaître l’issue du dossier UEFA avant de s’engager pleinement. Une éventuelle exclusion de la Ligue Europa pourrait en effet modifier l’attractivité du projet marseillais.

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Beye prépare la saison prochaine

Pendant ce temps, Habib Beye reste officiellement l’entraîneur de l’OM. Sous contrat jusqu’en 2027, le technicien n’a reçu aucune notification concernant un éventuel départ. Mieux encore, il continue de préparer la saison prochaine avec son staff. Programme de reprise, organisation des entraînements et préparation estivale : l’ancien capitaine marseillais travaille comme s’il allait débuter l’exercice 2026-2027 sur le banc olympien.

Le flou concerne également Mason Greenwood. Considéré comme la principale valeur marchande de l’effectif, l’attaquant anglais fait l’objet de discussions avec sa direction. L’AS Rome reste le club le plus intéressé, mais les Giallorossi ne disposent pas actuellement des moyens nécessaires pour répondre aux exigences financières de l’OM, qui espère récupérer près de 50 millions d’euros.

Entre l’UEFA, le dossier Genesio, l’avenir de Beye et les ventes attendues avant le passage devant la DNCG, Marseille semble aujourd’hui condamné à patienter avant de pouvoir réellement lancer son nouveau projet.